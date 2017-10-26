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09:45 (мск), источник: АиФ Волгоград

Депутаты поддержали идею сдать в концессию электросети

Представители Волгоградской городской Думы одобрили предложение на 15 лет передать в концессию объекты наружного освещения находящиеся в муниципальной собственности города.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, депутаты поддержали соответствующий проект, разработанный мэрией, и внесли его на рассмотрение. Документ будет рассмотрен на заседании, которое пройдет уже 30 октября.

Добавим, что, по словам властей, решение сдать электросети в концессию позволит в течение четырех лет привлечь более одного миллиарда рублей инвестиций и решить проблему с нехваткой наружного освещения в городе. Добавим, что процент освещенности Волгограда в настоящее время достигает менее 80%. При этом существующие сети изношены на 65−70%.

«Активное развитие сети уличного освещения в Волгограде происходило с середины 1950-х до середины 1990-х годов. Последующие десятилетия выделяемых средств не хватало даже для текущего содержания сетей. Некоторые муниципальные линии, построенные за счет госсредств, оказались в частной собственности или были утрачены», — пояснили в Думе. В 2014 году началось наведение порядка в сфере уличного освещения города, возобновилось стабильное финансирование МУП «Волгоградгорсвет», запущен процесс возвращения в собственность ранее утерянных сетей. «Для полноценного освещения улиц необходимо построить сети общим объемом более 10 000 светоточек и модернизировать десятки километров существующих сетей. Однако у МУПа и городского бюджета на такое обновление денег нет», — заявили депутаты.

Отметим, что по задумке властей МУП «Волгоградгорсвет» продолжит свою работу. Предприятие займется модернизацией и обслуживанием светофоров, а также содержанием выявляемых бесхозяйных сетей до момента передачи их на обслуживание.

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