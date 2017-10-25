Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
2 категориям пенсионеров хотят увеличивать выплаты по новой схеме
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
25 октября, источник: БЕЛТА

«Белнефтехим» пояснил причины подорожания бензина на 2 копейки

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 октября изменяются цены на бензин, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко.

Источник: Reuters

Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС страны увеличивается в среднем на 1,7%, или на 2 копейки. Цены корректируются в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, пояснила Марина Костюченко.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,19, АИ-95-К5-Евро — Br 1,27, АИ-98-К5-Евро — Br 1,48 копеек. Дизельное топливо не подорожает.

Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе, обратили внимание в «Белнефтехиме».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Беларуси отменят вступительные экзамены в 5-е классы гимназий
Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Трамп назвал «урановую сделку» с Россией современным Уотергейтом
Правительство проработает вопрос запрета долевого строительства
В результате взрыва в Киеве ранен депутат Рады Игорь Мосийчук
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь