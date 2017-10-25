«Белнефтехим» пояснил причины подорожания бензина на 2 копейки
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 октября изменяются цены на бензин, сообщила корреспонденту БЕЛТА
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 26 октября изменяются цены на бензин, сообщила корреспонденту БЕЛТА
Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС страны увеличивается в среднем на 1,7%, или на 2 копейки. Цены корректируются в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, пояснила Марина Костюченко.
Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,19, АИ-95-К5-Евро — Br 1,27, АИ-98-К5-Евро — Br 1,48 копеек. Дизельное топливо не подорожает.
Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси