«Белнефтехим» пояснил причины подорожания бензина на 2 копейки

Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС страны увеличивается в среднем на 1,7%, или на 2 копейки. Цены корректируются в связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России, пояснила Марина Костюченко.