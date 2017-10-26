Бензин в Беларуси подорожал на 2 копейки

«В связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации, розничная цена на автомобильный бензин с 26 октября 2017 года на АЗС республики увеличивается в среднем на 1,7 процента, или на 2 копейки», — говорится в сообщении.