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07:11 (мск), источник: Ежедневник.by

Бензин в Беларуси подорожал на 2 копейки

С 26 октября 2017 года на белорусских АЗС изменились цены на бензин.

Источник: Ежедневник.by

Бензин подорожал на 2 копейки. Об этом сообщается на официальном сайте концерна «Белнефтехим».

«В связи с ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах Российской Федерации, розничная цена на автомобильный бензин с 26 октября 2017 года на АЗС республики увеличивается в среднем на 1,7 процента, или на 2 копейки», — говорится в сообщении.

В частности, стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 19 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 27 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 48 копеек.

Отмечается, что цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе.

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