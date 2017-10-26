«Терминатор» освободит жителей Владивостока от автохлама

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Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

В ТОР «Надеждинская» запущен новый проект — совместный российско-японский завод по утилизации старых автомобилей. Инвесторы планируют внедрить в Приморье культуру сдачи отживших свое личных транспортных средств в переработку. За ответственное отношение к автохламу автолюбителей будут поощрять государственной субсидией на покупку новой машины, сообщает ИА PrimaMedia.

До десяти тысяч автомобилей в год будет перерабатывать завод «Териминатор», строительство которого началось в ТОР «Надеждинская». Проект стал результатом длительных переговоров группы компаний «Сумотори» с японскими инвесторами Arai Shoji Co. Ltd. и Royal AutoParts. Соглашение о строительстве завода было заключено в рамках III Восточного экономического форума. С тех пор началась активная фаза реализации проекта. Несмотря на то, что на участке уже полным ходом идут работы, символическая церемония закладки первой горсти земли состоялась, когда во Владивосток прибыли японские инвесторы.

«Сейчас идет освобождение площадки от почвенного слоя, отсыпка, создание дренажных систем и устройство фундаментов. Это все планируем завершить уже в конце ноября этого года. Проект планируется запустить в мае 2018 года. На первом этапе запланировано 100 млн рублей инвестиций, весь проект обойдется в 300 млн рублей. Группе компаний “Сумотори” принадлежит 51%, японским партнерам — 49%», — сообщил генеральный директор ГК «Сумотори» Виталий Веркеенко на церемонии закладки завода.

Он отметил, что переработка старых автомобилей на заводе будет проходить по «смарт-технологиям», когда происходит сепарация машины на составляющие — стекло, пластик, металл. Также будут использоваться и отправляться на перепродажу отдельные пригодные к эксплуатации запчасти. Такой подход к утилизации может стать стимулом для появления вокруг завода малых и средних предприятий, использующих в своей деятельности продукты переработки старых авто. Виталий Веркеенко отметил, что завод «Терминатор» станет первым шагом для внедрения в Приморье системы сдачи подержанных автомобилей.

«Терминатор» планирует создавать систему и прививать эту культуру. Мы создадим ясный и понятный процесс для жителей, которые хотят сдать свой старый автомобиль и воспользоваться государственной субсидией на приобретение нового. А мы приложим усилия для того, чтобы предоставить человеку как можно большую сумму за его авто. Потому что мы будем не просто сепарировать материалы и создавать из них что-то новое, но и продавать запасные части. Стоимость одного автомобиля может быть и 0, а может и быть и 700 тысяч рублей, в зависимости от состояния и пригодности комплектующих для отправки куда-то дальше, — подчеркнул Веркеенко.

Для компенсации за утилизацию старых автомобилей будут использоваться ресурсы утилизационного фонда России, который, по словам предпринимателей, до сих пор был «запечатан» и только пополнялся различными сборами.

Японские инвесторы прибыли в Приморье, чтобы своими глазами посмотреть, где будет расположен их завод и как идут строительные работы. Руководитель компании Arai Shoji Co. Ltd. Араи Редзо в беседе с журналистами отметил, что немаловажную роль при принятии решение о запуске проекта сыграли преференции и льготы, котрые предоставляют режимы ТОР и свободного порта Владивосток.

«Более одного миллиона бывших в эксплуатации японских автомобилей сейчас ездят по дорогам Приморья. Мы понимаем, что такая ситуация вызывает проблемы экологического плана. И мы несем некоторую ответственность за свои поставки, мы хотим сделать нечто, чтобы внести свой вклад в оздоровление ситуации. “Терминатор” — это совершенно новая концепция в сфере утилизации, когда на переработку идет более 80% все составных частей автомобиля. Продукты утилизации будут поступать и на внутренний рынок, и на экспорт», — добавил господин Араи.

Присутствовавший на церемонии закладки завода первый вице-губернатор Василий Усольцев в свою очередь отметил, что российская сторона в рамках реализации территорий опережающего развития исполняет все свои обязательства по строительству инфраструктуры будущих производств.