На Красном море будет построен «город будущего»

Проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом.

Инновационный город будущего, как об этом было заявлено, будет носить название Neom. Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд на форуме Future investment initiative в Эр-Рияде.

По его словам, город будет построен на побережье Красного моря с нуля и «будет выделяться из всего того, что строилось на протяжении сотен лет». Инвестиции в проект составят 500 млрд долларов.

Планируется, что город будущего будет обеспечен только солнечной и ветряной энергией, и расположится на территории сразу трех стран: Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Кроме того, проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом.