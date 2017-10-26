На Красном море будет построен «город будущего»
Саудовская Аравия заявила о проекте по созданию нового города, строительство которого оценивается в 500 млрд долларов.
Саудовская Аравия заявила о проекте по созданию нового города, строительство которого оценивается в 500 млрд долларов.
Проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом.
Инновационный город будущего, как об этом было заявлено, будет носить название Neom. Об этом рассказал наследный принц королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд на форуме Future investment initiative в
По его словам, город будет построен на побережье Красного моря с нуля и «будет выделяться из всего того, что строилось на протяжении сотен лет». Инвестиции в проект составят 500 млрд долларов.
Планируется, что город будущего будет обеспечен только солнечной и ветряной энергией, и расположится на территории сразу трех стран: Саудовской Аравии, Иордании и Египта. Кроме того, проект включает в себя строительство моста через Красное море, который свяжет королевство с Египтом.
Площадь Neom составит почти 26 тыс. квадратных километров. Новый город станет инновационным центром для арабских стран, Африки, Азии, Европы и Америки.