Корейские инвесторы интересуются пеллетами — Юрий Чайка
Инвестиционные возможности Хабаровского края представлены в Сеуле.
Инвестиционные возможности Хабаровского края представлены в Сеуле.
Делегация Хабаровского края приняла активное участие в мероприятиях двухдневной
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, сначала была общая презентация всех восьми российских регионов, участвовавших в
— Мы представили проекты строительства птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки, специализированного терминала для перевалки угля в морском порту «Ванино»,
Напомним, на краевом рынке в течение нескольких лет успешно работают несколько корейских предприятий. В их числе компания «Керенг», которая развивает жилищное строительство и «LS Networks». Последняя вкладывает средства в мусоропереработку. Так, компания вложила 558 млн. рублей в строительство МПС «Южная» в Хабаровске.
В 2016 году Республика стала вторым по величине внешнеторговым партнером Хабаровского края после КНР. По сравнению с 2015-м оборот увеличился на 9% и составил 332,4 млн долларов.