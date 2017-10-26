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04:50 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Корейские инвесторы интересуются пеллетами — Юрий Чайка

Инвестиционные возможности Хабаровского края представлены в Сеуле.

Источник: Хабаровский край сегодня

Делегация Хабаровского края приняла активное участие в мероприятиях двухдневной бизнес-сессии в Южной Корее, организованной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс». В том числе в Сеуле был презентован инвестиционный потенциал региона.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заместитель председателя правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка, сначала была общая презентация всех восьми российских регионов, участвовавших в бизнес-сессии, где каждая делегация представила по 4 проекта.
 — Мы представили проекты строительства птицекомплекса по промышленному производству и переработке мяса индейки, специализированного терминала для перевалки угля в морском порту «Ванино», торгово-развлекательного комплекса с аквапарком и центра протонно-лучевой терапии в Хабаровске. Потом, уже на отдельных встречах с представителями корейского бизнес-сообщества, мы более предметно разговаривали и по другим проектам — в судо- и авиастроении, добыче природных ресурсов, лесопереработке и т. д. Наибольший интерес у наших партнеров вызвали проекты по производству древесных топливных гранул (пеллет). В Корее сейчас активно переводят свою энергетику именно на это направление. В целом нашу работу на бизнес-сессии оцениваю хорошо, мы продолжили продуктивный диалог с коллегами, который начался на Дне корейского инвестора весной в Хабаровске. Надеемся, что это выльется в конкретные результаты.
Напомним, на краевом рынке в течение нескольких лет успешно работают несколько корейских предприятий. В их числе компания «Керенг», которая развивает жилищное строительство и «LS Networks». Последняя вкладывает средства в мусоропереработку. Так, компания вложила 558 млн. рублей в строительство МПС «Южная» в Хабаровске.

В 2016 году Республика стала вторым по величине внешнеторговым партнером Хабаровского края после КНР. По сравнению с 2015-м оборот увеличился на 9% и составил 332,4 млн долларов.

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