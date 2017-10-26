Для инвестирующих в ТОРы и порт Владивостока вводятся налоговые льготы
При объеме капитальных вложений не менее 100 млрд рублей, льготные ставки будут исчисляться с десятого следующего подряд налогового периода.
При объеме капитальных вложений не менее 100 млрд рублей, льготные ставки будут исчисляться с десятого следующего подряд налогового периода.
Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты на территориях опережающего
Законопроект предусматривает установление для таких инвесторов дифференцированных сроков начала применения льготных ставок налога на прибыль организаций в зависимости от объема капитальных вложений, которые они планируют осуществить.
Согласно нынешнему НК, при отсутствии прибыли в течение трех налоговых периодов у налогоплательщиков — резидентов ТОР или территории свободного порта Владивосток, применение ими льготных ставок по налогу на прибыль организаций начинается с четвертого налогового периода.
Согласно проекту, для налогоплательщиков с инвестиционными планами на сумму не менее 500 млн рублей при отсутствии у них прибыли в течение пяти следующих подряд налоговых периодов льготные ставки по налогу на прибыль будут применяться, начиная с шестого налогового периода.
Если объем капитальных вложений налогоплательщика составляет не менее 1 млрд рублей, то при отсутствии прибыли в течение шести следующих подряд налоговых периодов срок применения льготных ставок будет начинаться с седьмого следующего подряд налогового периода, говорится в документе.
При объеме капитальных вложений не менее 100 млрд рублей, льготные ставки будут исчисляться с десятого следующего подряд налогового периода.
Для налогоплательщиков, планирующих осуществить капитальные вложения в объеме до 500 млн рублей, порядок применения льготных ставок по налогу на прибыль организаций останется неизменным.
Принятие закона может привести к выпадающим доходам федерального бюджета и бюджетов РФ, при этом произвести оценку выпадающих доходов не представляется возможным, отмечается в