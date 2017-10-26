Для инвестирующих в ТОРы и порт Владивостока вводятся налоговые льготы

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Владивосток, 26 октября, PrimaMedia.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий налоговые льготы для инвесторов, реализующих крупные инвестпроекты на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) и территории свободного порта Владивосток, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Росбалт».

Законопроект предусматривает установление для таких инвесторов дифференцированных сроков начала применения льготных ставок налога на прибыль организаций в зависимости от объема капитальных вложений, которые они планируют осуществить.

Согласно нынешнему НК, при отсутствии прибыли в течение трех налоговых периодов у налогоплательщиков — резидентов ТОР или территории свободного порта Владивосток, применение ими льготных ставок по налогу на прибыль организаций начинается с четвертого налогового периода.

Согласно проекту, для налогоплательщиков с инвестиционными планами на сумму не менее 500 млн рублей при отсутствии у них прибыли в течение пяти следующих подряд налоговых периодов льготные ставки по налогу на прибыль будут применяться, начиная с шестого налогового периода.

Если объем капитальных вложений налогоплательщика составляет не менее 1 млрд рублей, то при отсутствии прибыли в течение шести следующих подряд налоговых периодов срок применения льготных ставок будет начинаться с седьмого следующего подряд налогового периода, говорится в документе.

При объеме капитальных вложений не менее 100 млрд рублей, льготные ставки будут исчисляться с десятого следующего подряд налогового периода.

Для налогоплательщиков, планирующих осуществить капитальные вложения в объеме до 500 млн рублей, порядок применения льготных ставок по налогу на прибыль организаций останется неизменным.