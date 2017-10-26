ГК «Невада» в Хабаровске: Ждем, что в ноябре нам добавят земли под аквапарк

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

ГК «Невада», инвестор строительства аквапарка в Хабаровске, все еще не получил дополнительный участок земли под этот проект. Предположительно, это произойдет в ноябре, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель отдела рекламы и PR ГК «Невада» Любовь Полищук.

— Пока не согласованы даты передачи земельного участка по нашей заявке на расширение парковочных мест и территории аквапарка. Переговоры еще идут. Ориентировочно передача произойдет в ноябре, — сообщила Любовь Полищук.

Сейчас на участке продолжают вбивать сваи, идет второй этап строительства аквапарка, который, как планируется, закончится в ноябре.