ГК «Невада» в Хабаровске: Ждем, что в ноябре нам добавят земли под аквапарк
Но для этого надо собраться всем заинтересованным сторонам, что трудно.
Но для этого надо собраться всем заинтересованным сторонам, что трудно.
Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.
ГК «Невада», инвестор строительства аквапарка в Хабаровске, все еще не получил дополнительный участок земли под этот проект. Предположительно, это произойдет в ноябре, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель отдела рекламы и PR ГК «Невада» Любовь Полищук.
— Пока не согласованы даты передачи земельного участка по нашей заявке на расширение парковочных мест и территории аквапарка. Переговоры еще идут. Ориентировочно передача произойдет в ноябре, — сообщила Любовь Полищук.
Сейчас на участке продолжают вбивать сваи, идет второй этап строительства аквапарка, который, как планируется, закончится в ноябре.
Стоит отметить, что заявка на расширение участка под аквапарк была подана еще в начале лета. Причины затягивания этого вопроса, по мнению Любови Полищук, в том, что для его решения должны собраться все заинтересованные стороны: представители мэрии Хабаровска, краевого правительства, ГК «Невада» и «Броско». А это, как выяснилось, нелегко.