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04:40 (мск), источник: AmurMedia.ru

ГК «Невада» в Хабаровске: Ждем, что в ноябре нам добавят земли под аквапарк

Но для этого надо собраться всем заинтересованным сторонам, что трудно.

Хабаровск, 26 октября, AmurMedia.

ГК «Невада», инвестор строительства аквапарка в Хабаровске, все еще не получил дополнительный участок земли под этот проект. Предположительно, это произойдет в ноябре, сообщила корр. ИА AmurMedia руководитель отдела рекламы и PR ГК «Невада» Любовь Полищук.

— Пока не согласованы даты передачи земельного участка по нашей заявке на расширение парковочных мест и территории аквапарка. Переговоры еще идут. Ориентировочно передача произойдет в ноябре, — сообщила Любовь Полищук.

Сейчас на участке продолжают вбивать сваи, идет второй этап строительства аквапарка, который, как планируется, закончится в ноябре.

Стоит отметить, что заявка на расширение участка под аквапарк была подана еще в начале лета. Причины затягивания этого вопроса, по мнению Любови Полищук, в том, что для его решения должны собраться все заинтересованные стороны: представители мэрии Хабаровска, краевого правительства, ГК «Невада» и «Броско». А это, как выяснилось, нелегко.

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