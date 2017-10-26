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04:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье лишается денег из-за нерасторопности чиновников

На очередном заседании Законодательного Собрания Приморья прокурор края Сергей Бессчасный обратил внимание депутатов на фактическое исполнение программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает «Deita. ru».

По словам Сергея Бессчасного, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда переселено лишь 5761 человек, что составляет 74% от общего числа нуждающихся. Расселено 2616 жилых помещений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, из 494 аварийных домов снесено 237.

Остаются незавершенными программные мероприятия в Находкинском и Лесозаводском городских округах, Посьетском и Хасанском городских поселениях, Надеждинском сельском поселении.

«В свою очередь, неисполнение мероприятий данной подпрограммы в установленные сроки повлечет за собой недостижение прогнозных показателей. И, как следствие, непредоставление дополнительного финансирования за счёт федерального бюджета. Кроме того, ненадлежащее исполнение возложенных полномочий создает предпосылки для применения мер бюджетной ответственности. В текущем году бюджет Приморского края уже не досчитался 13,5 миллионов рублей. Это — сумма штрафа, наложенного министерством финансов в связи с неэффективным использованием федеральной субсидии, предоставленной на реализацию краевой государственной программы по развитию сельского хозяйства и уровня жизни сельского населения края», — подчеркнул Сергей Бессчасный.

Дмитрий Санников.

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