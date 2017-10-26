Приморье лишается денег из-за нерасторопности чиновников

По словам Сергея Бессчасного, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда переселено лишь 5761 человек, что составляет 74% от общего числа нуждающихся. Расселено 2616 жилых помещений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, из 494 аварийных домов снесено 237.

«В свою очередь, неисполнение мероприятий данной подпрограммы в установленные сроки повлечет за собой недостижение прогнозных показателей. И, как следствие, непредоставление дополнительного финансирования за счёт федерального бюджета. Кроме того, ненадлежащее исполнение возложенных полномочий создает предпосылки для применения мер бюджетной ответственности. В текущем году бюджет Приморского края уже не досчитался 13,5 миллионов рублей. Это — сумма штрафа, наложенного министерством финансов в связи с неэффективным использованием федеральной субсидии, предоставленной на реализацию краевой государственной программы по развитию сельского хозяйства и уровня жизни сельского населения края», — подчеркнул Сергей Бессчасный.