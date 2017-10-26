«Сами виноваты»: мэрия Комсомольска-на-Амуре проиграла суд с дорожниками

Напомним, дорожники начали работы прошлой зимой, а затем бросили участок на долгое время. По условиям муниципального контракта за срыв графика положены штрафные санкции. Мэрия Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд, однако он встал на сторону подрядчика. Оказалось, что к несоблюдению сроков реконструкции привели действия самой администрации. В частности, разрешения на строительство и на ограничение движения ремонтникам выдали с нарушением сроков, а проектные изыскания были выполнены с многочисленными нарушениями.