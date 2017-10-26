«Сами виноваты»: мэрия Комсомольска-на-Амуре проиграла суд с дорожниками
Администрация города Юности не смогла взыскать 31 млн рублей за срыв графика ремонта с подрядчика «ПМК-83», который реконструировал участок улицы Комсомольской.
Администрация города Юности не смогла взыскать 31 млн рублей за срыв графика ремонта с подрядчика «ПМК-83», который реконструировал участок улицы Комсомольской.
Напомним, дорожники начали работы прошлой зимой, а затем бросили участок на долгое время. По условиям муниципального контракта за срыв графика положены штрафные санкции. Мэрия
Решение суда пока не вступило в законную силу. В течение месяца власти Комсомольска могут его обжаловать, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.