Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Невестка Федора Бондарчука кардинально сменила имидж (фото)
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
05:46 (мск), источник: Губерния онлайн

«Сами виноваты»: мэрия Комсомольска-на-Амуре проиграла суд с дорожниками

Администрация города Юности не смогла взыскать 31 млн рублей за срыв графика ремонта с подрядчика «ПМК-83», который реконструировал участок улицы Комсомольской.

Источник: AP 2017

Напомним, дорожники начали работы прошлой зимой, а затем бросили участок на долгое время. По условиям муниципального контракта за срыв графика положены штрафные санкции. Мэрия Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд, однако он встал на сторону подрядчика. Оказалось, что к несоблюдению сроков реконструкции привели действия самой администрации. В частности, разрешения на строительство и на ограничение движения ремонтникам выдали с нарушением сроков, а проектные изыскания были выполнены с многочисленными нарушениями.

Решение суда пока не вступило в законную силу. В течение месяца власти Комсомольска могут его обжаловать, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Нарушители заповедного режима лишились рыболовных сетей в Хабаровском крае
Собчак не считает вопрос с Крымом закрытым
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Московский «Спартак» забил пять голов в матче Кубка России
В США умер знаменитый музыкант Фэтс Домино
Неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции в Ессентуках
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь