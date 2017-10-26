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05:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области увеличили стоимость патента для работающих иностранцев

Для работающих в Иркутской области иностранцев увеличили стоимость патента.

Источник: Reuters

Как 25 октября 2017 года сообщила пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, в окончательном чтении был принят законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на территории Иркутской области, на 2018 год». Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова рассказала, что законопроектом устанавливается коэффициент в размере 2,311, на который будет индексироваться размер фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц от трудовой деятельности на основании патента.

Парламентарии попросили уточнить, какой размер авансового платежа установлен сейчас и как он изменится в связи с принятием закона. Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова пояснила, что в Иркутской области сегодня стоимость патента составляет 3725 рублей, при этом по объему поступлений от данной выплаты регион занимает 1 место в Сибири и 8 по России. За 9 месяцев 2017 года в бюджет области поступило 722 млн рублей, что на 162 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом предложенного законопроектом коэффициента, стоимость патента будет увеличена до 4500 рублей. Средняя стоимость патента в Сибири для иностранного гражданина составляет 3281 рублей. Было отмечено, что увеличение стоимости патента положительно повлияет на миграционную ситуацию в регионе и объем поступлений в областной бюджет.

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