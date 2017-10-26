В Иркутской области увеличили стоимость патента для работающих иностранцев
Для работающих в Иркутской области иностранцев увеличили стоимость патента.
Для работающих в Иркутской области иностранцев увеличили стоимость патента.
Как 25 октября 2017 года сообщила
Парламентарии попросили уточнить, какой размер авансового платежа установлен сейчас и как он изменится в связи с принятием закона. Министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова пояснила, что в Иркутской области сегодня стоимость патента составляет 3725 рублей, при этом по объему поступлений от данной выплаты регион занимает 1 место в Сибири и 8 по России. За 9 месяцев 2017 года в бюджет области поступило 722 млн рублей, что на 162 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. С учетом предложенного законопроектом коэффициента, стоимость патента будет увеличена до 4500 рублей. Средняя стоимость патента в Сибири для иностранного гражданина составляет 3281 рублей. Было отмечено, что увеличение стоимости патента положительно повлияет на миграционную ситуацию в регионе и объем поступлений в областной бюджет.