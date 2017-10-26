Нацбанк ужесточит валютный контроль

Источник: AP 2017

Нацбанк в рамках Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» намерен ужесточить правила игры на финансовом рынке в связи с его открытием для иностранных компаний, при этом заверив, что от либеральной модели никто отказываться не собирается. Эксперты называют страхи регулятора чрезмерно преувеличенными, так как в нынешних условиях казахстанский валютный рынок интересен крайне ограниченному числу иностранных игроков.

Глава Нацбанка Данияр Акишев сообщил по итогам презентации в мажилисе проекта Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», что, по сути, сам действующий режим никто менять не собирается. Со вступлением Казахстана в ВТО открываются новые сферы деятельности для коммерческого присутствия на внутреннем рынке филиалов иностранных нефинансовых организаций, а с декабря 2020 года доступ на казахстанский рынок финансовых услуг получат филиалы иностранных банков и страховых организаций. В связи с этим планируется усовершенствовать валютный контроль.

Нацбанк хочет всех сделать резидентами

Основные новшества включают изменение статуса валютного резидентства филиалов иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Казахстане, через образование постоянного учреждения в соответствии с Налоговым кодексом РК в рамках реализации общей для всех филиалов иностранных организаций концепции резидентства.

Проектом закона предусмотрен более полный охват валютных операций статистическим мониторингом с одновременным упрощением процедур проведения таких операций и сбора информации по ним.

Как сообщил регулятор, одновременно для данных филиалов сохранен либеральный принцип осуществления валютных операций. Также предусмотрены исключения из действующего валютного регулирования по валютным операциям, проводимым в МФЦА и МЦПС «Хоргос».

30% крупных сделок в валюте в РК — спекуляции?

Директор департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального банка РК Айгуль Боранбаева пояснила необходимость принятия закона тем, что каждый месяц более 30% от всех крупных покупок валюты составляют покупки не с целью погашения обязательств по контракту с нерезидентом РК, а в иных целях. За этими операциями и хотят следить более пристально.

Контроль будет усилен именно за крупными покупками в уполномоченных к принятию участия в торгах банках, которые как исполняют клиентские заявки, так и покупают валюту на собственные нужды.

Предполагается, что сделки, по которым финансовый заем резиденту в Казахстан не возвращается, должны быть доступны для правоохранительных органов. В Нацбанке обещают, что других мер ужесточения не ожидается.

В целом законопроектом предусмотрено сохранение принципов либерального валютного режима и действующих информационных инструментов валютного регулирования, поэтому его принятие не повлечет отрицательных социально-экономических последствий. «Принятие законопроекта позволит улучшить статистический мониторинг трансграничного движения капитала, оптимизировать основные процедуры режимов валютного регулирования, минимизировать риски безналичных и наличных конверсионных операций, реализующихся как в предпринимательской деятельности и операциях населения, так и на макроэкономическом уровне», — сообщила Айгуль Боранбаева.

Вопрос реальной конкуренции — риторический

Экономический аналитик Алмас Чукин сказал «Капитал.kz», что сейчас банковский сектор, за исключением двух-трех банков, испытывает огромные трудности, и визит премьер-министра Бакытжана Сагинтаева на этой неделе по данному вопросу в Алматы — еще одно доказательство серьезности проблем.

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Поэтому вопрос о готовности казахстанского банковского сектора конкурировать с иностранными банками — риторический, считает он.

По словам Алмаса Чукина, казахстанские банки не готовы конкурировать друг с другом, а не только с «Сити» или «Дойчебанком». Но есть и другой вопрос: готовы ли иностранные банки заходить по-крупному на казахстанский рынок. Пока, наоборот, почти все они покинули страну, отмечает эксперт.

Возможно, иностранные банки ушли из Казахстана из-за нынешних ограничений, возможно, они вернутся, когда можно будет просто открыть филиал и работать через него.

Мой личный прогноз, что мы увидим ряд иностранных игроков, но они будут заниматься только “своими” клиентами и только своими операциями. К примеру, турецкому банку есть прямой смысл зайти недорого на наш рынок и обслуживать турецких клиентов, работающих в Казахстане. Алмас Чукин

Он считает, что правила мониторинга необходимо менять, поскольку филиал иностранного банка — это совершенно новое явление, это не казахстанское юрлицо в обычном понимании.

«Что означает налоговое резидентство? Базово это то, что вы ведете бизнес на территории Казахстана и получаете доход из местных источников. Но доход — вещь сложноуловимая. Иностранный банк выдал, к примеру, кредит автовокзалу в долларах и тенге. Поскольку кредит большой, он его разделил со своими партнерами за рубежом, еще два банка дали часть денег. Как налоговикам обложить доход от этой сделки?» — задается вопросом эксперт.

Алмас Чукин подчеркнул, что доход в виде процентов получает местный филиал иностранного юрлица. У него есть расходы здесь и расходы там. У него есть доход, передаваемый партнерам по сделке. Есть курсовая разница валют.

«Возникают вопросы: где здесь доходы, а где расходы? Какие расходы можно считать относящимися к сделке? И в конце — доходы минус расходы должны показать прибыль. С какой прибыли брать налог? Вот это только один срез данной проблемы. А рынок ценных бумаг? Там еще сложнее. Поэтому надо менять и надо перенимать опыт других стран. Другого пути нет», — прокомментировал спикер.

Нацбанк играет на опережение

Директор группы финансовых организаций Fitch Ratings Роман Корнев также считает, что интерес западных банков к казахстанскому рынку сейчас весьма ограничен, что подтверждается продажами дочерних банков в последние годы. Несколько повысить этот интерес, по его словам, мог бы только существенный рост цен на нефть.

Крупные российские госбанки уже присутствуют в Казахстане и новые возможности в рамках ВТО для них мало что меняют. Китайские банки заинтересованы преимущественно в кредитовании крупного казахстанского бизнеса и государственных инфраструктурных проектов, то есть той сферы, где они и так присутствуют на первых ролях, и в которой казахстанские банки существенной роли не играют.

Нацбанку необходимо владеть полным контролем над валютными операциями, чтобы пресекать несанкционированный вывод капитала из страны, что является важной составной частью национальной экономической безопасности. Роман Корнев

Такой контроль должен распространяться на любые финансовые учреждения, осуществляющие трансграничные операции с капиталом. «В перспективе не должно сложиться возможности для обхода валютного контроля через филиалы иностранных финансовых организаций, и Нацбанк своевременно принимает меры для снижения рисков вывода капитала в будущем», — считает он.

Важно не дойти до «ручного управления» валютным рынком

Старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Анна Бодрова отметила, что определенная модификация валютного регулирования с расширением активности нерезидентов, безусловно, необходима. Это вполне укладывается в рамки совершенствования финансовой системы и надзора за ней.

Но при этом очень важно, считает она, чтобы регулирование и его механизмы не скатились в формат «ручного управления», когда рынок сам не знает, где границы закона и нормы права.