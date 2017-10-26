Горсовет отказался строить «Новосибирск-арену» на Горском
Депутаты новосибирского горсовета вчера отказались перезонировать участок под строительство ледовой арены в Кировском районе.
Депутаты новосибирского горсовета вчера отказались перезонировать участок под строительство ледовой арены в Кировском районе.
30 гектаров на левом берегу Оби останутся в собственности муниципалитета. Ранее планировалось, что землю отдадут инвесторам, которые возведут на ней новые жилые кварталы и стадион для хоккейного клуба «Сибирь».
В горсовете посчитали, что такая схема неприемлема. Депутаты предлагают устроить на этом месте парковую зону. А под ледовую арену