Горсовет отказался строить «Новосибирск-арену» на Горском

30 гектаров на левом берегу Оби останутся в собственности муниципалитета. Ранее планировалось, что землю отдадут инвесторам, которые возведут на ней новые жилые кварталы и стадион для хоккейного клуба «Сибирь».

В горсовете посчитали, что такая схема неприемлема. Депутаты предлагают устроить на этом месте парковую зону. А под ледовую арену по-прежнему зарезервирована земля у Октябрьского моста. Осталось найти инвестора на новых условиях.