Омичи, покупающие «семейный автомобиль», не будут платить дополнительных налогов

Хорошие новости для тех, кто решился участвовать в программах покупки авто «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупателей, воспользовавшихся этим предложением, решили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со льготы.

Инициатором нововведений выступил Минпромторг. Ведомсчтво уже разработало соответствующие изменения в налоговый кодекс. Речь идет о корректировке статьи 217 НК РФ. Уже в ближайшее время поправки будут рассмотрены Госдумой. Предполагается, что все сведения в налоговую инспекцию банки, через которые осуществлялись платежи по программам, должны будут до 1 апреля 2018 года.

Напомним, что госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» дают покупателям скидку в 10% от стоимости машины. Под программу попадают те россияне, которые покупают автомобиль впервые, либо те, кто имеет двух и более детей.