Омская мэрия хочет продать старые трамвайные рельсы за 4 миллиона
Администрация Омска рассказала в своем паблике, что станет с демонтированными трамвайными путями на ул. Заозерной.
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Администрация Омска рассказала в своем паблике, что станет с демонтированными трамвайными путями на ул. Заозерной.
Речь идет о рельсах, по которым ходил маршрут № 10 «Ул. Стрельникова — Ул. Дергачева», который был отменен еще в 2007 году
В настоящее время МП «Электрический транспорт» проводит демонтаж путей. После этого их планируется сдать в металлолом, за что, по предварительной оценке, удастся выручить около 4 млн рублей. Полученные деньги будут пущены на расходы муниципального транспорта.