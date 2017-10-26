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07:25 (мск), источник: СуперОмск

Омская мэрия хочет продать старые трамвайные рельсы за 4 миллиона

Администрация Омска рассказала в своем паблике, что станет с демонтированными трамвайными путями на ул. Заозерной.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о рельсах, по которым ходил маршрут № 10 «Ул. Стрельникова — Ул. Дергачева», который был отменен еще в 2007 году из-за низкого пассажиропотока. По словам специалистов, из-за отсутствия капитального ремонта участок трамвайного пути износился до предела и уже не соответствует требованиям безопасности движения трамваев.

В настоящее время МП «Электрический транспорт» проводит демонтаж путей. После этого их планируется сдать в металлолом, за что, по предварительной оценке, удастся выручить около 4 млн рублей. Полученные деньги будут пущены на расходы муниципального транспорта.

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