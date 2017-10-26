Омская мэрия хочет продать старые трамвайные рельсы за 4 миллиона

Речь идет о рельсах, по которым ходил маршрут № 10 «Ул. Стрельникова — Ул. Дергачева», который был отменен еще в 2007 году из-за низкого пассажиропотока. По словам специалистов, из-за отсутствия капитального ремонта участок трамвайного пути износился до предела и уже не соответствует требованиям безопасности движения трамваев.