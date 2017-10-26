В Башкирии уничтожили 12 килограммов санкционного сыра
На территории республики была найдена продукция, попавшая под санкции России, сообщает Россельхознадзор Башкирии.
На территории республики была найдена продукция, попавшая под санкции России, сообщает Россельхознадзор Башкирии.
Сыр производства Нидерланды весом 11,4 кг был изъят из оборота и уничтожен путем раздавливания и заливки химическим средством.
К слову, в нынешнем году это уже седьмой случай выявления в республике европейского санкционного сыра.