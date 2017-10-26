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07:23 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии уничтожили 12 килограммов санкционного сыра

На территории республики была найдена продукция, попавшая под санкции России, сообщает Россельхознадзор Башкирии.

Сыр производства Нидерланды весом 11,4 кг был изъят из оборота и уничтожен путем раздавливания и заливки химическим средством.

К слову, в нынешнем году это уже седьмой случай выявления в республике европейского санкционного сыра.

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