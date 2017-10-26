До 2021 года в газификацию Башкортостана будет инвестировано 3,6 млрд рублей

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе Главы республики, стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества. В частности, речь шла о газификации региона. Отмечено, что в 2005—2016 годах «Газпром» инвестировал в газификацию республики 3,8 млрд рублей, построено 25 межпоселковых газопроводов общей протяжённостью 483 км. За этот период уровень газификации Башкортостана увеличен с 78,5 до 91 процента (в целом по России — 67,2 процента).

Объём финансирования в 2017 году — 250 млн рублей. В настоящее время «Газпром» ведёт строительство шести газопроводов на территории Баймакского, Бакалинского, Бураевского, Кармаскалинского и Уфимского районов, а также к новым микрорайонам Нефтекамска. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация ещё по двум газопроводам — в Бурзянском и Учалинском районах.

В октябре этого года Правительство Башкортостана и «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.

Документ предполагает газификацию свыше 52 тысяч домовладений и квартир, 209 котельных в 104 населённых пунктах. Инвестиции компании оцениваются в 3,6 млрд рублей.

На встрече также шла речь о развитии в регионе рынка газомоторного топлива. На сегодняшний день в республике действуют 13 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома», одна из которых — в Уфе — введена в эксплуатацию 10 октября. В настоящее время ведутся подготовительные работы для строительства новой станции в Сибае.

Напомним, что между Республикой Башкортостан и ПАО «Газпром» действуют соглашения о сотрудничестве, о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также Договор о газификации. Кроме того, сторонами подписана Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций республики в интересах «Газпрома».