Спрос на доллары в РК растет второй год подряд
Казахстанцы увеличивают спрос на наличные доллары США, предпочитая больше скупать валюты, чем продавать обменникам.
Казахстанцы увеличивают спрос на наличные доллары США, предпочитая больше скупать валюты, чем продавать обменникам.
При этом евро и рубли граждане РК, наоборот, обменяли в текущем году больше, чем в 2016. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.
Покупка долларов США обменными пунктами РК за
Почти половина купленных обменными пунктами долларов США приходится на Алматы — 49,4% или 2,2 млрд USD. Следом идет Астана — куплено обменными пунктами 748,5 млн долларов США. Доля от РК 17,0%. Замыкает тройку лидеров ЮКО — 337,3 млн долларов США, доля от РК 7,7%.
Объем купленных у населения евро в
На первом месте по объему купленных у населения евро Алматы — 185,1 млн EUR, что составляет половину объема от РК — 50,0%. Следом идет Астана — 62,4 млн EUR, доля от РК — 16,9%. На третьем месте Карагандинская область с объемом 21,1 млн EUR и долей от РК 5,7%.
По объему купленных обменными пунктами у казахстанцев российских рублей преобладают регионы, граничащие с Российской Федерацией, за исключением города Алматы, который лидирует с 8,5 млрд RUB, как финансовый центр страны. Павлодарская и СКО с объемом купленных обменными пунктами российских рублей на сумму 3,6 и 3,5 млрд, занимают второе и третье места соответственно.