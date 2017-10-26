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07:35 (мск), источник: Zakon.kz

Спрос на доллары в РК растет второй год подряд

Казахстанцы увеличивают спрос на наличные доллары США, предпочитая больше скупать валюты, чем продавать обменникам.

ЦБ: $ 57.5852   +0.11 € 67.6856   +0.13 ММВБ: $ 57.4275   -0.12 € 67.5300   -0.06
Источник: Reuters

При этом евро и рубли граждане РК, наоборот, обменяли в текущем году больше, чем в 2016. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Покупка долларов США обменными пунктами РК за январь-сентябрь 2017 года сократилась на 25,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,4 млрд долларов — самый низкий показатель с 2010 года, когда за январь-сентябрь было куплено обменными пунктами долларов США на сумму 4,3 млрд.

Почти половина купленных обменными пунктами долларов США приходится на Алматы — 49,4% или 2,2 млрд USD. Следом идет Астана — куплено обменными пунктами 748,5 млн долларов США. Доля от РК 17,0%. Замыкает тройку лидеров ЮКО — 337,3 млн долларов США, доля от РК 7,7%.

Объем купленных у населения евро в январе-сентябре 2017 года составил 370,5 млн, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Годом ранее, наоборот, наблюдался спад — на 24,4%, до 333,0 млн евро.

На первом месте по объему купленных у населения евро Алматы — 185,1 млн EUR, что составляет половину объема от РК — 50,0%. Следом идет Астана — 62,4 млн EUR, доля от РК — 16,9%. На третьем месте Карагандинская область с объемом 21,1 млн EUR и долей от РК 5,7%.

Объем российских рублей, купленных у населения обменными пунктами после прошлогоднего спада на 2,9%, до 32,6 млрд, в январе-сентябре 2017 года показал рост на 11,3%, до 36,3 млрд рублей.

По объему купленных обменными пунктами у казахстанцев российских рублей преобладают регионы, граничащие с Российской Федерацией, за исключением города Алматы, который лидирует с 8,5 млрд RUB, как финансовый центр страны. Павлодарская и СКО с объемом купленных обменными пунктами российских рублей на сумму 3,6 и 3,5 млрд, занимают второе и третье места соответственно.

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