Проекты транспортных развязок в местах заторов разрабатывают в Иркутске
Специалисты планируют разгрузить мосты и улицы.
Специалисты планируют разгрузить мосты и улицы.
Проекты строительства дорожных развязок в наиболее загруженных точках Иркутска разрабатываются в администрации города, сообщает
В качестве примера главный архитектор областного центра Сергей Александров привел развязку в районе улицы Лермонтова и съездов с Академического моста, а также улицу Джамбула, проект реконструкции которой может быть реализован в течение трех лет. Это позволит избавить от автомобильных пробок Глазковский и Иркутный мосты, а также улицу Маяковского.