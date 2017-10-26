Проекты транспортных развязок в местах заторов разрабатывают в Иркутске

В качестве примера главный архитектор областного центра Сергей Александров привел развязку в районе улицы Лермонтова и съездов с Академического моста, а также улицу Джамбула, проект реконструкции которой может быть реализован в течение трех лет. Это позволит избавить от автомобильных пробок Глазковский и Иркутный мосты, а также улицу Маяковского.