Новый руководитель Приморья поручил оказать помощь застрявшим в ОАЭ морякам

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«Глава региона дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья оказать содействие компании-судовладельцу в решении проблемы с доставкой моряков на родину», — говорится в сообщении.

С просьбой помочь заблокированным в порту ОАЭ морякам к врио губернатора Андрею Тарасенко обратилась одна из жен членов экипажа. Судно, принадлежащее компании «Находка-Портбункер», арестовали в порту Шарджа из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком. Сейчас на танкере находится шесть человек.