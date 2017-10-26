Новый руководитель Приморья поручил оказать помощь застрявшим в ОАЭ морякам
Власти Приморья подключились к решению проблемы экипажа арестованного танкера «Каролина Винд», стоящего в порту Шарджа (ОАЭ), сообщила
Власти Приморья подключились к решению проблемы экипажа арестованного танкера «Каролина Винд», стоящего в порту Шарджа (ОАЭ), сообщила
«Глава региона дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья оказать содействие
С просьбой помочь заблокированным в порту ОАЭ морякам к врио губернатора Андрею Тарасенко обратилась одна из жен членов экипажа. Судно, принадлежащее компании «Находка-Портбункер», арестовали в порту Шарджа
Кроме того, Тарасенко связался с генконсулом РФ в Дубае Гочей Буачидзе. По итогам телефонного разговора диппредставительством принят ряд мер по оказанию помощи экипажу. Администрация Приморья также проводит переговоры с банком, наложившим взыскание, заявили в