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07:36 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Новый руководитель Приморья поручил оказать помощь застрявшим в ОАЭ морякам

Власти Приморья подключились к решению проблемы экипажа арестованного танкера «Каролина Винд», стоящего в порту Шарджа (ОАЭ), сообщила пресс-служба администрации края.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Глава региона дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья оказать содействие компании-судовладельцу в решении проблемы с доставкой моряков на родину», — говорится в сообщении.

С просьбой помочь заблокированным в порту ОАЭ морякам к врио губернатора Андрею Тарасенко обратилась одна из жен членов экипажа. Судно, принадлежащее компании «Находка-Портбункер», арестовали в порту Шарджа из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком. Сейчас на танкере находится шесть человек.

Кроме того, Тарасенко связался с генконсулом РФ в Дубае Гочей Буачидзе. По итогам телефонного разговора диппредставительством принят ряд мер по оказанию помощи экипажу. Администрация Приморья также проводит переговоры с банком, наложившим взыскание, заявили в пресс-службе.

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