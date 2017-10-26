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07:27 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане выявили серьезные недостатки в работе экономических зон

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Специальная межведомственная комиссия, созданная президентом Узбекистана, подвела итоги мониторинга работы свободных экономических и малых промышленных зон, выявив ряд серьезных недостатков, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

В частности, отмечают эксперты, отсутствуют четкие критерии отбора проектов. При их рассмотрении не учитываются количество вновь создаваемых рабочих мест, наличие потенциального иностранного партнера и страны-инвестора, востребованность производимой продукции на внутреннем и внешних рынках, объемы экспорта, а также уровень локализации производства.

Кроме того, сложился сложный забюрократизированный механизм согласования и одобрения инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации и размещения на территории зон, который на многие месяцы затягивает принятие по ним решения.

Ответственные ведомства не уделяют должного внимания вопросам своевременного создания необходимой инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры, а участники зон испытывают значительные затруднения в приобретении в необходимом объёме сырьевых ресурсов, реализуемых через Республиканскую товарно-сырьевую биржу.

Еще одна серьезная проблема — отсутствует детальная проработка обеспеченности предлагаемых проектов надежными финансовыми источниками, в том числе за счет отечественных и иностранных кредитных ресурсов, прямых иностранных инвестиций. Закрепленные за свободными экономическими и малыми промышленными зонами коммерческие банки пассивно участвуют в решении этих проблем.

Также до сих пор отсутствует действенный механизм координации работы по оперативному решению возникающих на местах вопросов со стороны ответственных структур, возглавляемых чиновниками на местах.

Для изменения ситуации глава государства поручил внедрить с 1 декабря 2017 года новую систему управления и организации деятельности зон. Она предусматривает преобразование действующих территориальных комиссий в Административные советы, куда войдут 10 руководящих чиновников областей, где расположены зоны. Они будут решать все необходимые вопросы по организации работы.

Кроме того, Мирзиёев утвердил создание Республиканского совета по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон. Это будет своеобразный головной орган, отвечающий за общую стратегию принятия решений и выработку вектора политики.

Глава государства также поручил премьер-министру Абдулле Арипову до 1 декабря этого года определить отраслевую специализацию каждой свободной экономической зоны с учетом имеющихся минерально-сырьевых, земельных, водных, сельскохозяйственных ресурсов, производственного и экспортного потенциала, экологических условий регионов.

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