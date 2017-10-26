Проект бюджета Иркутской области на 2018−2020 годы внёс губернатор в ЗС

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 26 октября 2017 года пресс-служба регионального правительство, предполагается утвердить доходы следующего года в объеме 126,8 млрд рублей, 2019 года — 126,3 млрд рублей, 2020 года — 129,3 млрд рублей. Планируемый объём расходов в 2018 году — 133,6 млрд рублей, в 2019 — 133,2 млрд рублей, в 2020 — 135,7 млрд рублей.

В проекте закона предусмотрено финансовое обеспечение 19 государственных программ Иркутской области. Общий объём расходов на их реализацию на 2018 год составил 132,5 млрд рублей (99,2% в общем сумме расходов), в 2019 году — 129,6 млрд рублей (97,3%), в 2020 году — 129,1 млрд рублей (95,2%).

По-прежнему наибольший вес занимают расходы на финансирование социальной сферы: в 2018 году — 70,8% от общего объема расходов, в 2019 году 69,6%, в 2020 году — 66,9%. Среди приоритетных направлений — выделение средств на достижение целевых показателей средней зарплаты отдельных категорий работников социальной сферы по указам президента РФ, индексация зарплаты на 4% работников областных государственных учреждений, на которых не распространяются указы главы государства и зарплата которых не индексировалась с 1 января 2014 года. Предусмотрены средства для доведения с 1 января 2018 года минимальной зарплаты до 100-процентной величины прожиточного минимума трудоспособного населения Иркутской области.

Более 818 млн рублей закладывается на трехлетний период для мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Иркутской области, в том числе по принципу одного окна и в электронном виде.

Приоритетным остается выполнение социальных обязательств перед населением. Это ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, неработающим пенсионерам, гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; социальные выплаты неработающим пенсионерам, трудившимся в сфере физической культуры, педагогическим работникам на возмещение расходов, связанных с оплатой жилья, отопления и освещения. Все эти ежемесячные денежные выплаты предусмотрены с индексацией на 4%. По 300 млн рублей ежегодно планируется выделять на единовременные денежные выплаты к в размере двух тысяч рублей к Дню Победы гражданам, которым присвоен статус детей ВОВ.

Среди других первоочередных задач — обязательное медицинское страхование неработающего населения; строительство, приобретение и реконструкция объектов социальной сферы; строительство жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям для увеличения финансовых возможностей по решению вопросов местного значения.