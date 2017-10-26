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09:32 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане появится единый портал свободных экономических зон

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. В Узбекистане, начиная с 1 марта 2018 года, заработает Единый портал свободных экономических и малых промышленных зон, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Это решение предусмотрено постановлением главы государства.

Портал предоставит доступ к развернутой информации на узбекском, русском и других иностранных языках о экономических зонах страны, льготах, преимуществах инвестирования, инфраструктуре, географическом месторасположении, а также находящихся на их территории объектах государственной собственности, оказываемых инвесторам услугах.

Также здесь планируется публиковать постоянно обновляемый список рекомендованных к реализации инвестиционных проектов, создать специальный модуль для прямого обращения потенциальных инвесторов и участников по интересующим их вопросам в дирекцию зон, административные советы и Республиканский совет.

Ключевым моментом создаваемого портала станет возможность предоставления различных интерактивных услуг инвесторам, в том числе по приему заявок и других документов. При этом потенциальные участники смогут отслеживать ход и результаты рассмотрения инвестиционных заявок, вне зависимости от места и способа обращения инвестора, в режиме реального времени.

Президент возложил персональную ответственность за реализацию этого проекта сразу на трех руководящих чиновников страны — министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзода Шерматова, министра экономики Галину Саидову и председателя Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Азима Ахмедходжаева.

Напомним, что недавно проведенный мониторинг деятельности свободных экономических и малых промышленных зон выявил ряд серьёзных недостатков. Так, например, эксперты отмечали, что сложился сложный забюрократизированный механизм согласования и одобрения инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации и размещения на территории зон, который на многие месяцы затягивает принятие по ним решения.

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В Узбекистане появится единый портал свободных экономических зон
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