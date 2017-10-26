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08:42 (мск), источник: Publika.md

Дорога к таможенному пункту Отачь практически разбита

Дорога, ведущая к таможенному пункту Отачь, практически полностью разбита. Из-за огромных ям водителям приходится ездить очень медленно.

Источник: Publika.md

«Ежедневно по этой дороге проезжают тысячи транспортных средств. Это и легковые авто, и многотоннажные грузовики, перевозящие молдавскую продукцию
заграницу. Водителям приходится ездить со скоростью не более 10 км/ч, поскольку другого пути нет».

«Тут даже на тракторе не проедешь. У меня слетели колпачки с дисков».

«Километр проехал за полчаса. Из-за ям придется ремонтировать машину».

«Уже неделю пытаемся довезти эту свеклу. Разве это дорога? Как по ней ездить? Это издевательство».

Проблемы из-за разбитой дороги возникают и у местных врачей.

«Трудно возить тяжелых пациентов. А тех, что с переломами, вообще невозможно перевозить по такой дороге. Если не сделать укол, они очень трудно переносят переезд. До села Рудь 20 минут езды, но мы добираемся туда час с лишним».

С ремонтом дороги, которая связывает сёла Шолкань и Арионешть, запаздывают на год. По словам сорокской Дорожной службы, вмешаться в ситуацию они не могут, поскольку отвественность за восстановление трассы несёт итальянская компания.

«Мы ничего не можем сделать, есть предприятие, которое выиграло тендер, райсовет не оплатит нам эти работы. Тот кто выиграл тендер должен выполнить ремонтные работы. Мы ничего не можем сделать, хотя понимаем, что надо бы», — сказал начальник Дорожной службы, Сороки Виталй Морару.

«Не так просто заключить контракт с такой фирмой. Они говорят, что в их распоряжении еще год. Государственная администрация автомобильных дорог дала им две недели на устранение всех ям. Если зима начнется раньше обычного, мы все окажемся глупом положении», — сообщил председатель Сорокского района Геннадий Мунтян.

Представители итальянской компании для комментариев были недоступны.

В Госадминистрации автомобильных дорог говорят, что подрядчику грозят штрафы за несоблюдение сроков. Стоимость ремонта дороги Шолкань-Арионешть достигает почти 18 миллионов евро.

Деньги выделил Европейский банк реконструкции и развития.

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