В Прикамье мэрия города за бесценок продала 150 участков

Члены кооператива не были жителями Чайковского. 150 проданных им участков площадью в 16 га им продали по льготной цене — в 1,5% от кадастровой стоимости. Чиновники мэрии города не соблюли законодательство о количественном и персональном составе членов кооператива, претендующих на получение участков, наличии регистрации по месту жительства в городе, соблюдения расчетов площади земли, подлежащей членам кооператива.