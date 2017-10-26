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08:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Прикамье мэрия города за бесценок продала 150 участков

ПЕРМЬ, 26 октября, ФедералПресс. В июне 2017 года администрация Чайковского в нарушение закона без проведения торгов продала трем членам дачного кооператива «Рассвет» 150 земельных участков, сообщает прокуратура Пермского края.

Члены кооператива не были жителями Чайковского. 150 проданных им участков площадью в 16 га им продали по льготной цене — в 1,5% от кадастровой стоимости. Чиновники мэрии города не соблюли законодательство о количественном и персональном составе членов кооператива, претендующих на получение участков, наличии регистрации по месту жительства в городе, соблюдения расчетов площади земли, подлежащей членам кооператива.

Прокурор города внес администрации Чайковского представление с требованием расторгнуть заключенные в нарушение закона договора купли-продажи земли. Виновные в нарушениях лица должны быть наказаны.

Материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для дачи оценки действиям всех заинтересованных лиц с точки зрения уголовного законодательства.

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