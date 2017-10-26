В омском метро продолжат строить тоннели

Источник: РИА "Новости"

Как гласит техзадание подрядчику необходимо будет возвести перегонные тоннели на станции «Заречная» первого пускового участка.

Строительство ведется в отрытом котловане на глубине 12 — 13 метров от поверхности земли. Выполнено шпунтовое ограждение котлована, произведена выемка грунта. Перегонные тоннели открытого способа работ сооружаются в монолитных железобетонных конструкциях с применением бетононасосов. Выполняется гидроизоляция (только лотка конструкции тоннелей). Предусмотрено выполнение сопряжения с перегонными тоннелями закрытого способа работ.