В омском метро продолжат строить тоннели
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений объявило повторный тендер на строительство конструкций для омского метрополитена.
Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений объявило повторный тендер на строительство конструкций для омского метрополитена.
Как гласит техзадание подрядчику необходимо будет возвести перегонные тоннели на станции «Заречная» первого пускового участка.
Строительство ведется в отрытом котловане на глубине 12 — 13 метров от поверхности земли. Выполнено шпунтовое ограждение котлована, произведена выемка грунта. Перегонные тоннели открытого способа работ сооружаются в монолитных железобетонных конструкциях с применением бетононасосов. Выполняется гидроизоляция (только лотка конструкции тоннелей). Предусмотрено выполнение сопряжения с перегонными тоннелями закрытого способа работ.
Тендер проведут 14 ноября, на контракт выделяется 19,263 млн рублей. Закончить первый этап работ нужно до 14 декабря, второй — до 26 декабря 2017 года. Таким образом, подрядчику нужно уложиться в срок около месяца.