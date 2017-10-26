Очередную партию молдавских яблок не пропустили в Россию
Почти 20 тонн молдавских яблок не пропустили в Россию. Как сообщил Россельхознадзор, фрукты заражены плодожоркой, а их импорт запретили, чтобы исключить распространение вредителя.
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Почти 20 тонн молдавских яблок не пропустили в Россию. Как сообщил Россельхознадзор, фрукты заражены плодожоркой, а их импорт запретили, чтобы исключить распространение вредителя.
Между тем, Национальное агенство продовольственной безопасности настаивает, что это насекомое не вредит фруктам. По прибытию партии яблок в Молдову, власти намерены провести лабораторные анализы, чтобы оценить качество фруктов.
В начале сентября по той же причине Россия вернула еще 20 тонн молдавских яблок, которые должны были попасть в Нижний Новгород.