Поделись жировкою своей

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Подготовлены изменения в указ о безналичных жилищных субсидиях. Кто еще попадет в список получателей?
Подготовлены изменения в указ о безналичных жилищных субсидиях. Кто еще попадет в список получателей?
Нуждающиеся в помощи государства должны иметь возможность ее получить — главный лейтмотив республиканского семинара по вопросам ЖКХ, который состоялся в Минске на прошлой неделе. Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить
Кому отказывают в субсидиях
Оправляюсь в службу субсидирования филиала Единый
Начальник службы Татьяна Осикова напоминает: основной критерий для предоставления безналичных субсидий — доля расходов на
Рассчитывается такая помощь в пределах норм потребления
Поможет государство оплатить и возмещаемые населением затраты на электроэнергию, используемую для движения лифтов и освещения мест общего пользования. Однако любое превышение норм потребления человек оплачивает сам.
При расчете учитывается совокупный доход всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении. Неполный пакет документов, чаще всего именно без справки о доходах за последние полгода, — повод отказать в начислении субсидий.
Безналичные субсидии не предоставляются при наличии в собственности нескольких жилых помещений или более одной доли в другой квартире, сдаче жилья в аренду, зарегистрированного в квартире частного предприятия. Приостановят выплату субсидии, если собственник предоставляет недостоверные данные о доходах. Излишняя полученная сумма возвращается с начислением пени в 0,3%.
Напомним, первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в квитанциях об оплате 11 месяцев назад. За это время с заявлением о предоставлении субсидий в Минске обратились 369 человек и их получили 124 человека. По выявительному принципу с ноября 2016-го по сентябрь 2017 года безналичные жилищные субсидии получили 1345 человек.
Помощь эта востребована, уточняет Татьяна Осикова. А в отопительный период люди начнут обращаться чаще. Тепло в квартирах — самая затратная часть при оплате коммунальных услуг. К примеру, в отопительный период (январь—март) безналичные жилищные субсидии получали 1340 минчан, в летний — 83. К слову, минимальный размер субсидии — 0,96 копейки, максимальный — 422 рубля 26 копеек.
Грядут перемены
Разговор прерывает звонок. Алексей, инвалид первой группы, уточняет, какое отношение к начислению субсидий имеют его льготы на оплату коммунальных услуг?
По сути, никакого, но пока сумма субсидий расчитывается с применением этих льгот. В новой редакции Указа № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий, возможно, эта норма изменится. И льготы на коммунальные платежи не будут учитываться при предоставлении безналичных жилищных субсидий. А значит, потребитель получит большую сумму субсидии.
Проект указа подготовлен и ждет рассмотрения. Поэтому пока мы говорим лишь о планах. Первое и, пожалуй, важное, что нужно знать, — расширится список категорий лиц, нуждающихся в государственной поддержке. Например, в списки по выявительному принципу могут попасть мамы, находящиеся в декретном отпуске. Хорошее решение — освободить женщину с младенцами на руках от сбора документов.
В технической составляющей изменений не предвидится. Сейчас все высчитывает автоматическая система Расчет ЖКУ. В нее почти год назад Минтруда и соцзащиты, Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах загрузили всю необходимую информацию о неработающих пенсионерах и инвалидах. Это для выявительного принципа. Вся информация конфиденциальна и надежно защищена.
В Минжилкомхозе помощь государства в оплате
Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства.
ПОЗИЦИЯ
Геннадий ТРУБИЛО, заместитель министра
— Первые суммы безналичных жилищных субсидий (БЖС) появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2385 домовладельцев — на общую сумму 35 тыс. рублей. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате
Расширение системы предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу целесообразно за счет включения социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты. Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за
НАША СЧИТАЛКА
Если новый механизм расчета будет принят, то в цифрах это будет выглядеть примерно так. Берем нормативную квартиру в 48 квадратных метров, в которой проживают родители с ребенком. Если сегодня совокупный доход семьи, а это две зарплаты, составляет 450 рублей, то безналичные жилищные субсидии не полагаются. Все просто: 20% общего дохода — это 90 рублей.
Коммунальные услуги в стандартной двушке даже в отопительный период обходятся меньше. Правда, в том случае, если проживающие вписываются в нормативное потребление услуг. А субсидии рассчитываются, как мы помним, в пределах норм потребления
Если определять нуждаемость семьи с ребенком в помощи по новому проекту указа, то обязательный платеж в доле расходов на