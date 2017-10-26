Поделись жировкою своей

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Нуждающиеся в помощи государства должны иметь возможность ее получить — главный лейтмотив республиканского семинара по вопросам ЖКХ, который состоялся в Минске на прошлой неделе. Ни один человек, ни одна семья, которые не имеют возможности оплатить жилищно-коммунальные услуги, не должны оставаться без помощи, задал на нем тон дискуссии Президент. И заострил внимание на системе начисления безналичных жилищных субсидий, которую, возможно, следует подкорректировать. Изменятся ли правила субсидирования и кому это пойдет на пользу, узнавала корреспондент Р.

Кому отказывают в субсидиях

Оправляюсь в службу субсидирования филиала Единый расчетно-справочный центр Минска. Здесь аккумулируется вся информация по субсидированию в городе.

Начальник службы Татьяна Осикова напоминает: основной критерий для предоставления безналичных субсидий — доля расходов на ЖК-услуги в доходе домашнего хозяйства не должна превышать 20% для горожан. Для жителей сельской местности — это 15%.

Рассчитывается такая помощь в пределах норм потребления жилищно-коммунальных услуг. Это, к примеру, 140 литров воды в сутки на человека, 20 квадратных метров площади на одного человека и 10 квадратных метров на семью.

Субсидируются все основные услуги: техническое обслуживание, капитальный ремонт, санитарное содержание вспомогательных помещений, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, электро- и газоснабжение.

Поможет государство оплатить и возмещаемые населением затраты на электроэнергию, используемую для движения лифтов и освещения мест общего пользования. Однако любое превышение норм потребления человек оплачивает сам.

Чтобы получить помощь, нужно обратиться в расчетно-справочный центр по месту жительства, предварительно собрав необходимые документы. Обязательное условие для заявительного принципа — наличие доходов в предшествующих шести месяцах.

При расчете учитывается совокупный доход всех совершеннолетних членов семьи, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении. Неполный пакет документов, чаще всего именно без справки о доходах за последние полгода, — повод отказать в начислении субсидий.

Безналичные субсидии не предоставляются при наличии в собственности нескольких жилых помещений или более одной доли в другой квартире, сдаче жилья в аренду, зарегистрированного в квартире частного предприятия. Приостановят выплату субсидии, если собственник предоставляет недостоверные данные о доходах. Излишняя полученная сумма возвращается с начислением пени в 0,3%.

Напомним, первые суммы безналичных жилищных субсидий появились в квитанциях об оплате 11 месяцев назад. За это время с заявлением о предоставлении субсидий в Минске обратились 369 человек и их получили 124 человека. По выявительному принципу с ноября 2016-го по сентябрь 2017 года безналичные жилищные субсидии получили 1345 человек.

Помощь эта востребована, уточняет Татьяна Осикова. А в отопительный период люди начнут обращаться чаще. Тепло в квартирах — самая затратная часть при оплате коммунальных услуг. К примеру, в отопительный период (январь—март) безналичные жилищные субсидии получали 1340 минчан, в летний — 83. К слову, минимальный размер субсидии — 0,96 копейки, максимальный — 422 рубля 26 копеек.

Грядут перемены

Разговор прерывает звонок. Алексей, инвалид первой группы, уточняет, какое отношение к начислению субсидий имеют его льготы на оплату коммунальных услуг?

По сути, никакого, но пока сумма субсидий расчитывается с применением этих льгот. В новой редакции Указа № 322 О предоставлении безналичных жилищных субсидий, возможно, эта норма изменится. И льготы на коммунальные платежи не будут учитываться при предоставлении безналичных жилищных субсидий. А значит, потребитель получит большую сумму субсидии.

Проект указа подготовлен и ждет рассмотрения. Поэтому пока мы говорим лишь о планах. Первое и, пожалуй, важное, что нужно знать, — расширится список категорий лиц, нуждающихся в государственной поддержке. Например, в списки по выявительному принципу могут попасть мамы, находящиеся в декретном отпуске. Хорошее решение — освободить женщину с младенцами на руках от сбора документов.

В технической составляющей изменений не предвидится. Сейчас все высчитывает автоматическая система Расчет ЖКУ. В нее почти год назад Минтруда и соцзащиты, Фонд социальной защиты населения, Белгосстрах загрузили всю необходимую информацию о неработающих пенсионерах и инвалидах. Это для выявительного принципа. Вся информация конфиденциальна и надежно защищена.

В Минжилкомхозе помощь государства в оплате жилищно-коммунальных услуг предлагают сделать более адресной. Что это значит? То, что доля обязательного платежа будет меняться и зависеть от среднедушевого дохода семьи.

Процент станет плавающим: чем меньше доход семьи, тем ниже для нее доля расходов на ЖК-услуги. А субсидию предлагают рассчитывать на основании среднедушевого дохода. То есть она не будет зависеть от количества членов семьи.

Это будет справедливо по отношению к тем, кто на самом деле нуждается в помощи и поддержке государства.

ПОЗИЦИЯ

Геннадий ТРУБИЛО, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства:

— Первые суммы безналичных жилищных субсидий (БЖС) появились в извещениях в октябре 2016 года. За последний квартал прошлого года ими воспользовались 2385 домовладельцев — на общую сумму 35 тыс. рублей. В первом полугодии 2017-го помощь в оплате ЖК-услуг получили уже около 14 тысяч домохозяйств более чем на 426 тыс. рублей. Из них 11 059 граждан — по выявительному принципу, 3095 — по заявительному.

Расширение системы предоставления безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу целесообразно за счет включения социально уязвимых категорий граждан, сведения о доходах которых имеются в информационных ресурсах Минтруда и соцзащиты. Это те, кто воспитывает ребенка в возрасте до 3 лет, ухаживает за ребенком-инвалидом до 18 лет и получает пособие в органах по труду, занятости и социальной защите. И те, кто получает пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста.

НАША СЧИТАЛКА

Если новый механизм расчета будет принят, то в цифрах это будет выглядеть примерно так. Берем нормативную квартиру в 48 квадратных метров, в которой проживают родители с ребенком. Если сегодня совокупный доход семьи, а это две зарплаты, составляет 450 рублей, то безналичные жилищные субсидии не полагаются. Все просто: 20% общего дохода — это 90 рублей.

Коммунальные услуги в стандартной двушке даже в отопительный период обходятся меньше. Правда, в том случае, если проживающие вписываются в нормативное потребление услуг. А субсидии рассчитываются, как мы помним, в пределах норм потребления жилищно-коммунальных услуг.