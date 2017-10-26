Национальный банк снизил базисную ставку до 7%
Национальный банк снизил базисную ставку на пять десятых процентных пункта до 7%. Решение принял исполнительный совет учреждения.
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Национальный банк снизил базисную ставку на пять десятых процентных пункта до 7%. Решение принял исполнительный совет учреждения.
Согласно Нацбанку, это стало возможным благодаря снижению уровня инфляции и росту экономики.
К концу года, по прогнозам экспертов, инфляция составит 5%,
В сентябре инфляция составила 7,6 процента.