Россия создаст на Курилах военно-морскую базу

«Решение принято. Оно в стадии реализации», — сказал Клинцевич «Интерфаксу». По словам сенатора, сейчас «идут организационные вопросы». В 2016 году военные сообщали о планах создать на курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Фоторепортаж Спорная гряда

Прошлой осенью официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса «Бастион» на острове Итуруп и дивизион комплекса «Бал» на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) «Боевая вахта».