Минфин: спрос на облигации Свердловской области в Москве превысил предложение

«Размещение облигаций — это общефедеральный тренд. Цель привлечения таких заимствований — покрытие дефицита бюджета, погашение долговых обязательств. Это более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований, оказывающий позитивное влияние на срочность долгового портфеля. Превышение более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области», — отметила глава свердловского минфина Галина Кулаченко.