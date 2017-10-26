Минфин: спрос на облигации Свердловской области в Москве превысил предложение
На Московской бирже состоялось размещение гособлигаций Свердловской области. Ставка первого купона установлена в размере 7,7% годовых.
На Московской бирже состоялось размещение гособлигаций Свердловской области. Ставка первого купона установлена в размере 7,7% годовых.
«Размещение облигаций — это общефедеральный тренд. Цель привлечения таких заимствований — покрытие дефицита бюджета, погашение долговых обязательств. Это более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований, оказывающий позитивное влияние на срочность долгового портфеля. Превышение более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области», — отметила глава свердловского минфина Галина Кулаченко.
Срок обращения облигаций составляет 2 920 дней. Номинальная стоимость ценных бумаг — тысяча рублей. Всего, в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области, общее количество облигаций, планируемых к размещению в 2017 году, составляет 10 млн штук.
Напомним, по последним данным, госдолг региона составляет 55,5 млрд рублей.