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08:43 (мск), источник: ЕАН

Минфин: спрос на облигации Свердловской области в Москве превысил предложение

На Московской бирже состоялось размещение гособлигаций Свердловской области. Ставка первого купона установлена в размере 7,7% годовых.

«Размещение облигаций — это общефедеральный тренд. Цель привлечения таких заимствований — покрытие дефицита бюджета, погашение долговых обязательств. Это более выгодный по сравнению с коммерческими кредитами инструмент заимствований, оказывающий позитивное влияние на срочность долгового портфеля. Превышение более чем в 3,5 раза свидетельствует о высоком интересе инвесторов к нашей области», — отметила глава свердловского минфина Галина Кулаченко.

Срок обращения облигаций составляет 2 920 дней. Номинальная стоимость ценных бумаг — тысяча рублей. Всего, в соответствии с решением об эмиссии государственных облигаций Свердловской области, общее количество облигаций, планируемых к размещению в 2017 году, составляет 10 млн штук.

Напомним, по последним данным, госдолг региона составляет 55,5 млрд рублей.

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