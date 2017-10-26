С подачи Буркова в Омской области увеличили прожиточный минимум для пенсионера

Источник: РИА "Новости"

Докладчиком по этому вопросу выступил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Он отметил, что прожиточный минимум для неработающих пенсионеров предлагается повысить с 8217 рублей до 8480 рублей.

Чиновник пояснил, что именно до этого уровня будет производиться доплата, если величина пенсии меньше.

Спикер регионального парламента Владимир Варнавский подчеркнул, что с инициативой повысить прожиточный минимум пенсионерам выступил врио омского губернатора Александр Бурков.

«Александр Леонидович приехал из Свердловской области, где прожиточный минимум больше, и сразу вышел с этим предложением», — сказал Варнавский.