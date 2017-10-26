Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Армен Джигарханян подал на развод
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Одна из его дочерей»: Собчак о фото с семьёй Путина
Танк РФ Т-72Б3 победил Азию и превзошел США - СМИ
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Розовый купальник: Дубцова похвасталась фигурой - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
08:49 (мск), источник: СуперОмск

С подачи Буркова в Омской области увеличили прожиточный минимум для пенсионера

Депутаты омского Заксобрания на заседании 26 октября приняли изменения в региональный закон о величине прожиточного минимума для пенсионеров.

Источник: РИА "Новости"

Докладчиком по этому вопросу выступил министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов. Он отметил, что прожиточный минимум для неработающих пенсионеров предлагается повысить с 8217 рублей до 8480 рублей.

Чиновник пояснил, что именно до этого уровня будет производиться доплата, если величина пенсии меньше.

Спикер регионального парламента Владимир Варнавский подчеркнул, что с инициативой повысить прожиточный минимум пенсионерам выступил врио омского губернатора Александр Бурков.

«Александр Леонидович приехал из Свердловской области, где прожиточный минимум больше, и сразу вышел с этим предложением», — сказал Варнавский.

Добавим, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе его проживания, устанавливается социальная доплата к пенсии до величины ПМП, установленного в субъекте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В США отреагировали на поставки российского оружия на Филиппины
Взрыв в центре Киева квалифицировали как теракт
ВЦИОМ: для большинства россиян пол президента не имеет значения
Трамп объявил дату обнародования документов об убийстве Кеннеди
Россия создаст на Курилах военно-морскую базу
«Мысли Си Цзиньпина»: чем закончился XIX съезд Компартии Китая
Поклонская прокомментировала выход «Матильды» в широкий прокат
Спорт
«Спартак» и Каррера — против Тихонова в Кубке России Чемпион России одержал волевую победу над одноклубниками из Нальчика и вышел в весеннюю стадию Кубка, где встретится с «Крыльями» Андрея Тихонова
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того, как мы открыли дверцу этого чуда-юда, усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь