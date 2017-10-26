Кто востребован на рынке труда в Перми?

Отвечает директор Центра занятости населения Перми (ЦЗН) Марина Снычёва:

«Уровень регистрируемой безработицы к началу октября в Перми составил 0,59% от численности экономически активного населения. Это ниже уровня безработицы в регионе (в Прикамье она 1,15%. — Авт.). К началу октября в банке вакансий ЦЗН Перми насчитывалось 6954 свободных рабочих места, из них 42,1% — по рабочим профессиям, 84,3% — с зар­платой выше прожиточного минимума.

В сентябре самыми востребованными стали профессии строителя-монтажника, механика по оборудованию, слесаря-сборщика, слесаря-ремонтника, водителя, врача, фармацевта и продавца. Также пользуются спросом на рынке труда главные инженеры, технологи и энергетики, мастера цеха и участка.