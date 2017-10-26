Кто востребован на рынке труда в Перми?
Какой сейчас уровень безработицы в Перми? И какие специалисты востребованы у работодателей?
Какой сейчас уровень безработицы в Перми? И какие специалисты востребованы у работодателей?
Отвечает директор Центра занятости населения Перми (ЦЗН) Марина Снычёва:
«Уровень регистрируемой безработицы к началу октября в Перми составил 0,59% от численности экономически активного населения. Это ниже уровня безработицы в регионе (в Прикамье она 1,15%. — Авт.). К началу октября в банке вакансий ЦЗН Перми насчитывалось 6954 свободных рабочих места, из них 42,1% — по рабочим профессиям, 84,3% — с зарплатой выше прожиточного минимума.
В сентябре самыми востребованными стали профессии
С начала года через пермский Центр занятости работу нашли почти 10,5 тысячи жителей, из них 1197 человек трудоустроились в сентябре.