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09:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

Кто востребован на рынке труда в Перми?

Какой сейчас уровень безработицы в Перми? И какие специалисты востребованы у работодателей?

Отвечает директор Центра занятости населения Перми (ЦЗН) Марина Снычёва:

«Уровень регистрируемой безработицы к началу октября в Перми составил 0,59% от численности экономически активного населения. Это ниже уровня безработицы в регионе (в Прикамье она 1,15%. — Авт.). К началу октября в банке вакансий ЦЗН Перми насчитывалось 6954 свободных рабочих места, из них 42,1% — по рабочим профессиям, 84,3% — с зар­платой выше прожиточного минимума.

В сентябре самыми востребованными стали профессии строителя-монтажника, механика по оборудованию, слесаря-сборщика, слесаря-ремонтника, водителя, врача, фармацевта и продавца. Также пользуются спросом на рынке труда главные инженеры, технологи и энергетики, мастера цеха и участка.

С начала года через пермский Центр занятости работу нашли почти 10,5 тысячи жителей, из них 1197 человек трудоустроились в сентябре.

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