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09:16 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцам пообещали рыбу по цене курицы

К концу 2018 года в Челябинской области построят два рыбных завода.

Челябинск, 26 октября — АиФ-Челябинск. Для сокращения дефицита рыбных продуктов в конце 2018 года в Еткульском районе, а позже и в Челябинске, будут построены два рыбных завода. В новое производство будут вложены порядка 700 млн. рублей, и т. ч. под госгарантии.

Планируемая мощность — 350 тонн в год по «мясу» осетровых и от 10 тонн черной икры. Это будет белуга, бестер (гибрид белуги со стерлядью), смесь русского и сибирского осетра, севрюга, стерлядь.

«Установленная Всемирной организацией здравоохранения норма по потреблению рыбы — 22−23 кг в год на человека, — говорит директор будущих заводов Салим Шарыпов. — Мы в Челябинской области в среднем едим около 1,7−1,8 кг. Это катастрофа! Рыбная продукция должна быть доступнее для населения. Поэтому мы планируем сделать цены на рыбу вдвое ниже сегодняшней рыночной! Чтобы рыба была по цене курицы!».

Сегодня ведётся подключение к необходимой инфраструктуре и выполняется работа по строительству объекта. В реализацию проекта уже вложено 100 млн рублей. Также готовится проект по строительству завода по разведению африканского сома с возможностью переработки. В настоящее время решается вопрос о привлечении кредитных ресурсов.

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