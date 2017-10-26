Южноуральцам пообещали рыбу по цене курицы
К концу 2018 года в Челябинской области построят два рыбных завода.
К концу 2018 года в Челябинской области построят два рыбных завода.
Челябинск, 26 октября —
Планируемая мощность — 350 тонн в год по «мясу» осетровых и от 10 тонн черной икры. Это будет белуга, бестер (гибрид белуги со стерлядью), смесь русского и сибирского осетра, севрюга, стерлядь.
«Установленная Всемирной организацией здравоохранения норма по потреблению рыбы — 22−23 кг в год на человека, — говорит директор будущих заводов Салим Шарыпов. — Мы в Челябинской области в среднем едим около 1,7−1,8 кг. Это катастрофа! Рыбная продукция должна быть доступнее для населения. Поэтому мы планируем сделать цены на рыбу вдвое ниже сегодняшней рыночной! Чтобы рыба была по цене курицы!».
Сегодня ведётся подключение к необходимой инфраструктуре и выполняется работа по строительству объекта. В реализацию проекта уже вложено 100 млн рублей. Также готовится проект по строительству завода по разведению африканского сома с возможностью переработки. В настоящее время решается вопрос о привлечении кредитных ресурсов.