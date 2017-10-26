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10:50 (мск), источник: Интерфакс

РФПИ будет инвестировать в создание «города будущего» в Саудовской Аравии

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего Neom в Саудовской Аравии, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде.

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Создание нового города будущего было анонсировано в ходе форума наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Дмитриев отметил, что, согласно достигнутым в ходе форума договоренностям, деятельность РФПИ в рамках работы над проектом создания города Neom будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в следующих основных сферах: солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

«Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер — от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта. РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал глава РФПИ.

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06:12 (мск)© Ньюстюб
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