РФПИ будет инвестировать в создание «города будущего» в Саудовской Аравии

Создание нового города будущего было анонсировано в ходе форума наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Дмитриев отметил, что, согласно достигнутым в ходе форума договоренностям, деятельность РФПИ в рамках работы над проектом создания города Neom будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в следующих основных сферах: солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

«Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер — от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта. РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал глава РФПИ.