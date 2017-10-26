В столице Башкирии сообщили о массовом отключении воды на следующей неделе
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал сообщило график отключения воды в домах на следующей неделе
УФА, 26 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал сообщило график отключения воды в домах на следующей неделе
31 октября в Калининском районе Уфы с 10 до 17 часов будет отключена холодная вода на ул. Мушникова, 19, 21.
В этот же день в Кировском районе с 10 до 22 часов холодную и горячую воду отключат по следующим адресам:
1 ноября в Октябрьском районе с 10 до 17 часов горячую воду отключат по адресам:
2 ноября в Калининском районе, с 10 до 20 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Черниковская, 31, 31а, 35б, 37а, 39 и ул. Коммунаров, 13а.
В Кировском районе 2 ноября, с 10 до 22 часов горячую и холодную воду отключат в жилых домах по следующим адресам: