Кондратьев: Проектное финансирование строек урегулирует ситуацию с обманутыми дольщиками

Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья в РФ к проектному финансированию строек при участии банков.

По словам Кондратьева, данное решение на Кубани крайне важно.

«Переход к проектному финансированию строительства для региона может оказаться определяющим шагом в урегулировании ситуации с дольщиками. Это отсеет тех, кто-либо попросту не умеет распоряжаться деньгами, либо изначально рассчитывает на мошенническую схему, привлекая деньги дольщиков», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что контроль за новыми стройками не менее важен, чем решение вопроса по уже имеющимся проблемным домам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.