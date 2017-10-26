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11:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кондратьев: Проектное финансирование строек урегулирует ситуацию с обманутыми дольщиками

КРАСНОДАР, 26 октября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что участие банков в процессе строительства многоквартирных домов ограничит доступ на рынок для недобросовестных застройщиков.

Ранее президент страны Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переходе от системы долевого строительства жилья в РФ к проектному финансированию строек при участии банков.

По словам Кондратьева, данное решение на Кубани крайне важно.

«Переход к проектному финансированию строительства для региона может оказаться определяющим шагом в урегулировании ситуации с дольщиками. Это отсеет тех, кто-либо попросту не умеет распоряжаться деньгами, либо изначально рассчитывает на мошенническую схему, привлекая деньги дольщиков», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что контроль за новыми стройками не менее важен, чем решение вопроса по уже имеющимся проблемным домам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«ФедералПресс» напоминает, что президент одобрил постепенный отказ от долевого строительства жилья.

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