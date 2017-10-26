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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 20 тонн санкционной рыбы из Исландии уничтожили в Ростовской области

В Ростовской области пограничники пресекли ввоз на территорию России более 20 т свежемороженой санкционной рыбы из Исландии, об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

«В соответствии с установленными требованиями законодательства, сотрудниками Ростовской таможни при участии транспортной прокуратуры произведено уничтожение около 20 тонн незаконно ввезенной рыбной продукции», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о привлечении владельцев уничтоженной продовольственной продукции к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) и ст. 16.21 КоАП РФ (Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).

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