В 2018 году Turkish Airlines запустит рейс Стамбул-Самарканд

В этом году авиационные власти двух стран договорились о выполнении регулярных полетов между Самаркандом и Стамбулом в период зимней навигации на 2017/2018 годы по одному рейсу в неделю, а начиная с летнего расписания — по две частоты в неделю со стороны каждого авиаперевозчика. При этом, количество рейсов, выполняемых между Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.