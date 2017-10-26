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09:41 (мск), источник: Podrobno.uz

В 2018 году Turkish Airlines запустит рейс Стамбул-Самарканд

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 марта 2018 года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту Стамбул-Самарканд, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с главой узбекского государства Шавкатом Мирзиёевым.

Источник: Podrobno.uz

По словам Эрдогана, открытие нового авиарейса позволит еще более сблизить братские народы двух стран, передает «Анадолу».

В этом году авиационные власти двух стран договорились о выполнении регулярных полетов между Самаркандом и Стамбулом в период зимней навигации на 2017/2018 годы по одному рейсу в неделю, а начиная с летнего расписания — по две частоты в неделю со стороны каждого авиаперевозчика. При этом, количество рейсов, выполняемых между Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начинает выполнение рейсов по маршруту Самарканд-Стамбул-Самарканд с 30 октября 2017 года по понедельникам.

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