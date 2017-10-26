В 2018 году Turkish Airlines запустит рейс Стамбул-Самарканд
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 марта 2018 года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания Turkish Airlines с 16 марта 2018 года начнет осуществлять регулярные рейсы по маршруту
По словам Эрдогана, открытие нового авиарейса позволит еще более сблизить братские народы двух стран, передает «Анадолу».
В этом году авиационные власти двух стран договорились о выполнении регулярных полетов между Самаркандом и Стамбулом в период зимней навигации на 2017/2018 годы по одному рейсу в неделю, а начиная с летнего расписания — по две частоты в неделю со стороны каждого авиаперевозчика. При этом, количество рейсов, выполняемых между Ташкентом и Стамбулом, останется без изменений.
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» начинает выполнение рейсов по маршруту