Мэрии Екатеринбурга указали на незаконность ремонта проспекта Ленина
Уполномоченный орган по охране объектов культурного наследия составляет административный протокол на мэрию Екатеринбурга
Уполномоченный орган по охране объектов культурного наследия составляет административный протокол на мэрию Екатеринбурга
«На нас составляют административный материал, потому что на проспекте Ленина 26
По ее словам,
Очевидно, чиновник имеет в виду ТЦ «Европа». «Это несносный переход. Он, к сожалению, как был, так и останется. Потому что там в дополнение ко всему появился въезд в “Пассаж”. С нечетной стороны нельзя перенести переход к зданию, к территории памятника. Потому что там ограничения (связанные с наличием объекта культурного наследия, — прим. ЕАН)», — отметила Благодаткова.
Она добавила, что на проведение всех согласований требовалось слишком большое количество времени.
Кроме того, в мэрии есть непонимание реальных границ охранных зон объектов культурного наследия. «Никто не знает, где эти границы. Например, приказы о границах объекта по нашему зданию (мэрии, — прим. ЕАН) и по Площади 1905 года вышли только 22 и 30 июня, а мы уже работать начали», — уточняет Тамара Благодаткова. По ее прогнозам, претензии со стороны структуры по охране памятников не должны обернуться повторными ремонтами. «Что тут можно переделать? Тут как была плитка, так и есть. Только уложена более ровно. Мы же исторические части не трогали», — рассудила глава комитета.
Напомним, ремонт и благоустройство главного проспекта города в этом году сопровождались целым рядом скандалов. В результате в городской думе даже обсуждалась возможность кадровых оргвыводов в отношении команды Благодатковой. «Я в шоке вообще»: Демин возмутился ремонтом дорог в Екатеринбурге От Якоба требуют отставок по итогам ремонта проспекта Ленина.