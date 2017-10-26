Мэрии Екатеринбурга указали на незаконность ремонта проспекта Ленина

«На нас составляют административный материал, потому что на проспекте Ленина 26 зданий-памятников, в большей части федерального значения, и выполнять какие-либо работы, которые влияют на эти здания, нельзя было. В том числе и пешеходные переходы надо согласовывать через охранные обязательства», — сообщила журналистам председатель городского комитета благоустройства Тамара Благодаткова.

По ее словам, из-за памятника на нечетной стороне главного проспекта невозможно «выпрямить» пешеходный переход через Ленина в районе улицы Вайнера.

Очевидно, чиновник имеет в виду ТЦ «Европа». «Это несносный переход. Он, к сожалению, как был, так и останется. Потому что там в дополнение ко всему появился въезд в “Пассаж”. С нечетной стороны нельзя перенести переход к зданию, к территории памятника. Потому что там ограничения (связанные с наличием объекта культурного наследия, — прим. ЕАН)», — отметила Благодаткова.

Она добавила, что на проведение всех согласований требовалось слишком большое количество времени.

Кроме того, в мэрии есть непонимание реальных границ охранных зон объектов культурного наследия. «Никто не знает, где эти границы. Например, приказы о границах объекта по нашему зданию (мэрии, — прим. ЕАН) и по Площади 1905 года вышли только 22 и 30 июня, а мы уже работать начали», — уточняет Тамара Благодаткова. По ее прогнозам, претензии со стороны структуры по охране памятников не должны обернуться повторными ремонтами. «Что тут можно переделать? Тут как была плитка, так и есть. Только уложена более ровно. Мы же исторические части не трогали», — рассудила глава комитета.