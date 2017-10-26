В Молдове сигареты подорожают на 40%
В скором времени пачка сигарет с фильтром будет стоить от 10 леев, подорожав на 3 лея в сравнении с нынешними ценами.
В скором времени пачка сигарет с фильтром будет стоить от 10 леев, подорожав на 3 лея в сравнении с нынешними ценами.
Табачные изделия без фильтра с мундштуком будут стоить 12 леев за пачку. Изменения в цене не коснутся сигарет с фильтром, и их стоимость составит 16 леев.
Повышение цен предусматривает поправка в 9 статью Закона о госбюджете на текущий год. Таким образом, доходы национального государственного бюджета увеличиваются более чем на 1 млрд 263 млн леев.
Основное увеличение обусловлено ростом доходов от НДС на импортируемые товары, от подоходного налога физических и юридических лиц, и других статей дохода, пишет aif.md.
В то же время расходы увеличатся на 1 млрд 138 млн леев, а дефицит сократится на 125,4 млн леев. Проекты предстоит обсудить и принять в парламенте.