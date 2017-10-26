Задолженность по зарплате в Челябинской области составляет 79 млн
Следственный комитет в текущем году возбудил 21 уголовное дело по фактам невыплаты заработной платы.
Следственный комитет в текущем году возбудил 21 уголовное дело по фактам невыплаты заработной платы.
Задолженность предприятий по выплате заработной платы сотрудникам на сегодняшний день составляет 79 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Такие данные были озвучены Гострудинспекцией на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка с участием губернатора Бориса Дубровского.
«По данным Гострудинспекции, размер долга по заработной плате в Челябинской области в течение года удалось снизить. В настоящее время он составляет 79 млн рублей. В основном, задолженность сформирована на предприятиях и организациях, являющихся банкротами», — говорится в сообщении
В нем отмечается, что Следственный комитет в текущем году возбудил 21 уголовное дело по фактам невыплаты заработной платы, что на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следствие по шести делам окончено и передано в суд.
В сообщении говорится, что принято решение усилить межведомственное взаимодействие Гострудинспекции и Следственного комитета по обмену информацией о случаях нарушения трудовых прав граждан.