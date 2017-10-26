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10:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии в очагах заражения ящуром провели завершающую дезинфекцию

В селах Кандры, Ермухаметово, Урмекеево и Нижняя Каран-Елга Туймазинского района прошла повторная завершающая дезинфекция стойловых помещений и кормов, сообщает «Туймазинский вестник».


На месте работали 20 ветеринарных специалистов из разных районов Башкирии, были привлечены 5 дезинфекционных установок Комарова для оперативного и ёмкого разбрызгивания химикатов. С помощью установки Комарова специалисты обрабатывали территории животноводческих комплексов, а ранцевыми опрыскивателями — личные подсобные хозяйства.

— Кроме того, в эти дни проводится ревакцинация скота, — добавил главный ветврач района Ильгиз Насибуллин. — На подмогу нашим специалистам съехались ветеринары из ближайших районов республики. Также будет произведено биркование всего поголовья скота района.

По информации издания, на сегодняшний день очаги вируса ящура полностью ликвидированы, все полигоны закрыты, огорожены сплошным забором и никакой опасности не представляют.

Напомним, вирус ящура обнаружили на территории Башкирии 5 октября. Предположительно, он был завезен фермером из Средней Азии вместе с зараженными овцами. Вирус нашли у коров и свиней в селах Ермухаметово, Урмекеево, Кандры и деревне Каран-Елга Туймазинского района, а также в селе Копей-Кубово Буздякского района республики. Всего пришлось ликвидировать около 1700 голов скота. Власти республики подсчитали размер ущерба от вируса ящура — он составляет около 60 миллионов рублей. Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту распространения вируса.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, обвинил в появлении ящура на территории республики не только беспечного фермера, но и ветеринарные службы, которые безответственно относятся к своей работе.

Жителям Туймазинского района, которые в настоящее время находятся в зоне карантина, объявленного в связи с ящуром, оказывается гуманитарная помощь. Госкомитет РБ по торговле отправляет молочные продукты в зону карантина. Уже было отправлено более 3 тысяч литров молока.

Управление ветеринарии Башкирии заверило, что появление новых очагов заражения ящуром исключено.

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