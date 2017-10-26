Два застройщика в Нижегородской области привлечены к административной ответственности за нарушения при долевом строительстве

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В частности, компании не проинформировали участников долевого строительства о невозможности завершения строительства жилых домов в установленные сроки и не заключили с дольщиками соглашения об изменении сроков строительства данных объектов.

По данным ведомства, нарушения были выявлены в деятельности в рамках строительства многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Ландышевой на Бору и в рамках строительства многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Победной в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по фактам выявленных нарушений руководителям строительных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры к устранению выявленных нарушений.