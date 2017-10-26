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12:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два застройщика в Нижегородской области привлечены к административной ответственности за нарушения при долевом строительстве

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, по результатам проведённых проверок в отношении ООО «Династия» и ООО «МГ-Строй», осуществляющих строительство жилья с привлечением денежных средств дольщиков, выявлены факты нарушения требований федерального законодательства.

Источник: Reuters

В частности, компании не проинформировали участников долевого строительства о невозможности завершения строительства жилых домов в установленные сроки и не заключили с дольщиками соглашения об изменении сроков строительства данных объектов.

По данным ведомства, нарушения были выявлены в деятельности в рамках строительства многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Ландышевой на Бору и в рамках строительства многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Победной в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Согласно информации, по фактам выявленных нарушений руководителям строительных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а также приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Отмечается, что по результатам рассмотрения административных дел, виновное должностное лицо ООО «МГ Строй» привлечено к ответственности в виде штрафа, должностное лицо ООО «Династия» — к ответственности в виде предупреждения.

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