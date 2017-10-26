Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким
Правда и мифы о работе патологоанатома
Россиянина приговорили к трем годам за разговоры с пограничником
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Кадры: Тина Канделаки на Балу дебютанток в мини-юбке
Летучая вышла на подиум без нижнего белья в платье
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
СМИ: Порошенко рассказал о планах установить «тризуб» над Кремлем
Миллиардер США начал кампанию по свержению Трампа
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Золотов назвал причину расстрела солдат в Чечне
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
11:30 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские автотранспортники шокированы речью начальника

Кондукторам и водителям посоветовали повысить производительность труда.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ситуация вокруг банкротных транспортных МУП Хабаровска остается неопределенной. В ближайшем времени ее попробует решить арбитражный суд, в который поступили предложения о реструктуризации задолженности предприятий ХПАТП-1 и «Трамвайно-троллейбусного управления».

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» первый зампред Законодательной думы региона Юрий Матвеев, накануне прошло совещание с участием представителей депутатского корпуса, краевых и муниципальных властей, налоговых структур и банков, на котором все заинтересованные стороны сформировали график погашения долгов.

Документ учитывает, что помимо погашения долгов на предприятиях должны оставаться суммы, достаточные для выплаты зарплаты, на ремонт техники, на топливо. Итогом должно стать объединение МУП по перевозке пассажиров в одну структуру.

— Людей в трудной ситуации не бросим, ежедневно держим ситуацию на контроле, — подчеркнул Юрий Матвеев. — Я «за» сохранение муниципального пассажирского автотранспорта, необходимо чтобы и горожане не страдали на остановках и могли спокойно уехать и чтобы квалифицированные водители без работы не остались.

Напомним, с декабря 2015 года предприятие ХПАТП-1 находится в состоянии банкротства из-за задолженности по всем видам налогов в 270 млн рублей. В автоколонне было введено внешнее управление, только вместо расчётов с кредиторами долги только росли и по состоянию на начало октября превысили 400 млн. Как только стало известно о том, что расчётный счёт предприятия арестован, на обслуживаемые муниципальным перевозчиком маршруты тут же появились претенденты из частных фирм.

На этой неделе в ХПАТП-1 приезжал начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый, но общение с чиновником мэрии оставило у коллектива только недоумение. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» кондуктор Юлия Куприна, конкретных предложений или планов по оздоровлению банкротного предприятия они не услышали. — Давайте, говорит, мужики и женщины, работайте с прибылью, — рассказывает Юлия Куприна. — Но это не вина коллектива, что предприятие работает в убыток, это вина руководителей! Люди выходят на маршрут, мы собираем с пассажиров деньги, нам что, людей силком в автобус загонять? Землекоп может за час вырыть яму больше обычного и поднять производительность труда, а как это сделать водителю с кондуктором? Мы работаем по графику, соблюдаем безопасность перевозок и то, что нам заплатили — то привозим. Водители говорят — надо обратиться в генеральную прокуратуру, подписи под письмом собрать. Корреспонденты ИА «Хабаровский край сегодня» несколько дней пытались добиться от начальника управления транспорта мэрии дальневосточной столицы комментариев по поводу событий вокруг профильных МУП, но чиновник то и дело оказывался недоступен или занят.

Профсоюзный лидер ХПАТП-1 Василий Остапенко считает, что предприятие специально довели до такого состояния, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам. — Я понимаю, что промедление смерти подобно, как говорил Владимир Ильич Ленин, вчера было рано, а завтра будет поздно, но пока дела обстоят вот таким образом, — говорит Василий Остапенко. — Нам из мэрии твердят, что есть перспектива, можно сохранить предприятие и коллектив, при этом ставят условие — предприятие должно работать безубыточно и заявляют, что никто нам денег не даст, чтобы мы всего сами добивались.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодежь Хабаровского края получит 25 млн рублей
Делегация Кореи поучаствует в хабаровской ярмарке «Наш выбор 27»
Пассажирский поезд столкнулся с военным грузовиком в Финляндии
При взрыве в Киеве погибли два человека
Россию назвали основным поставщиком боевиков в ИГ
Патриарх рассказал, что впервые в жизни увидел бездомного в США
Россия поучаствует в строительстве аравийского «города будущего»
Космические войска РФ испытали маневрирующий спутник перехвата
ГД одобрила блокировку сайтов нежелательных организаций без суда
Спорт
УГ-трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак» Кубок России и наш футбол – покойтесь с миром
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь