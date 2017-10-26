Хабаровские автотранспортники шокированы речью начальника

На этой неделе в ХПАТП-1 приезжал начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый, но общение с чиновником мэрии оставило у коллектива только недоумение. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» кондуктор Юлия Куприна, конкретных предложений или планов по оздоровлению банкротного предприятия они не услышали. — Давайте, говорит, мужики и женщины, работайте с прибылью, — рассказывает Юлия Куприна. — Но это не вина коллектива, что предприятие работает в убыток, это вина руководителей! Люди выходят на маршрут, мы собираем с пассажиров деньги, нам что, людей силком в автобус загонять? Землекоп может за час вырыть яму больше обычного и поднять производительность труда, а как это сделать водителю с кондуктором? Мы работаем по графику, соблюдаем безопасность перевозок и то, что нам заплатили — то привозим. Водители говорят — надо обратиться в генеральную прокуратуру, подписи под письмом собрать. Корреспонденты ИА «Хабаровский край сегодня» несколько дней пытались добиться от начальника управления транспорта мэрии дальневосточной столицы комментариев по поводу событий вокруг профильных МУП, но чиновник то и дело оказывался недоступен или занят.



Профсоюзный лидер ХПАТП-1 Василий Остапенко считает, что предприятие специально довели до такого состояния, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам. — Я понимаю, что промедление смерти подобно, как говорил Владимир Ильич Ленин, вчера было рано, а завтра будет поздно, но пока дела обстоят вот таким образом, — говорит Василий Остапенко. — Нам из мэрии твердят, что есть перспектива, можно сохранить предприятие и коллектив, при этом ставят условие — предприятие должно работать безубыточно и заявляют, что никто нам денег не даст, чтобы мы всего сами добивались.