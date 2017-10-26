Хабаровские автотранспортники шокированы речью начальника
Кондукторам и водителям посоветовали повысить производительность труда.
Кондукторам и водителям посоветовали повысить производительность труда.
Ситуация вокруг банкротных транспортных МУП Хабаровска остается неопределенной. В ближайшем времени ее попробует решить арбитражный суд, в который поступили предложения о реструктуризации задолженности предприятий ХПАТП-1 и «Трамвайно-троллейбусного управления».
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» первый зампред Законодательной думы региона Юрий Матвеев, накануне прошло совещание с участием представителей депутатского корпуса, краевых и муниципальных властей, налоговых структур и банков, на котором все заинтересованные стороны сформировали график погашения долгов.
Документ учитывает, что помимо погашения долгов на предприятиях должны оставаться суммы, достаточные для выплаты зарплаты, на ремонт техники, на топливо. Итогом должно стать объединение МУП по перевозке пассажиров в одну структуру.
— Людей в трудной ситуации не бросим, ежедневно держим ситуацию на контроле, — подчеркнул Юрий Матвеев. — Я «за» сохранение муниципального пассажирского автотранспорта, необходимо чтобы и горожане не страдали на остановках и могли спокойно уехать и чтобы квалифицированные водители без работы не остались.
На этой неделе в ХПАТП-1 приезжал начальник управления транспорта администрации дальневосточной столицы Сергей Суковатый, но общение с чиновником мэрии оставило у коллектива только недоумение. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» кондуктор Юлия Куприна, конкретных предложений или планов по оздоровлению банкротного предприятия они не услышали. — Давайте, говорит, мужики и женщины, работайте с прибылью, — рассказывает Юлия Куприна. — Но это не вина коллектива, что предприятие работает в убыток, это вина руководителей! Люди выходят на маршрут, мы собираем с пассажиров деньги, нам что, людей силком в автобус загонять? Землекоп может за час вырыть яму больше обычного и поднять производительность труда, а как это сделать водителю с кондуктором? Мы работаем по графику, соблюдаем безопасность перевозок и то, что нам заплатили — то привозим. Водители говорят — надо обратиться в генеральную прокуратуру, подписи под письмом собрать. Корреспонденты ИА «Хабаровский край сегодня» несколько дней пытались добиться от начальника управления транспорта мэрии дальневосточной столицы комментариев по поводу событий вокруг профильных МУП, но чиновник то и дело оказывался недоступен или занят.
Профсоюзный лидер ХПАТП-1 Василий Остапенко считает, что предприятие специально довели до такого состояния, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам. — Я понимаю, что промедление смерти подобно, как говорил Владимир Ильич Ленин, вчера было рано, а завтра будет поздно, но пока дела обстоят вот таким образом, — говорит Василий Остапенко. — Нам из мэрии твердят, что есть перспектива, можно сохранить предприятие и коллектив, при этом ставят условие — предприятие должно работать безубыточно и заявляют, что никто нам денег не даст, чтобы мы всего сами добивались.