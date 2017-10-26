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12:10 (мск), источник: Sputnik

Мосгордума одобрила повышение стоимости патента для мигрантов на 7%

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Мосгордума приняла в первом чтении проект об увеличении стоимости трудового патента для мигрантов на 7% — до 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Sputnik

Соответствующие изменения в столичный закон в сфере налогообложения предложило внести правительство Москвы.

«Средняя зарплата в отраслях, где работает наибольшее количество мигрантов, увеличилась на 14%. С учетом того, что зарплата мигрантов растет более низкими темпами, мы предлагаем пересмотреть коэффициенты на 7%, повысив стоимость патента для мигрантов до 4,5 тысячи рублей», — сказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов на заседании Мосгордумы.

По словам Ефимова, стоимость патента не пересматривалась уже в течение двух лет. В данный момент цена патента составляет 4,2 тысячи рублей.

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