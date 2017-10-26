Мосгордума одобрила повышение стоимости патента для мигрантов на 7%

«Средняя зарплата в отраслях, где работает наибольшее количество мигрантов, увеличилась на 14%. С учетом того, что зарплата мигрантов растет более низкими темпами, мы предлагаем пересмотреть коэффициенты на 7%, повысив стоимость патента для мигрантов до 4,5 тысячи рублей», — сказал руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов на заседании Мосгордумы.