Налоговые льготы принесли Приангарью больше инвестиций и развитие промышленности
Больше инвестиций и налоговых отчислений получила Иркутская область после введения налоговых льгот не конкретным предприятиям, а целым отраслям.
Больше инвестиций и налоговых отчислений получила Иркутская область после введения налоговых льгот не конкретным предприятиям, а целым отраслям.
Об этом 26 октября 2017 года сообщила
Наибольший объем льгот как по налогу на прибыль, так и по налогу на имущество организаций приходится на нефтехимическую отрасль: около 4,9 млрд рублей. На сумму 10,1 млн рублей воспользовались льготой по налогу на имущество организаций два предприятия машиностроительной отрасли. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта в этой отрасли по серийному выпуску самолета МС-21, а также созданию различных модификаций военных самолетов, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2016 года увеличился почти в три раза и составил 3,3 млрд рублей, количество рабочих мест выросло на 4,6%, рост среднемесячной заработной платы — на 9,2%. Налоговая отдача составила 124 рубля с одного рубля предоставленной льготы.
«В целом предоставление налоговых преференций в 2016 году положительно отразилось на показателях льготируемых отраслей промышленности. Так, рост промышленного производства по данным отраслям промышленности составил 103,8 процента, объема инвестиций — 103,7 процента, налоговых поступлений — 121,7 процента, — сообщил Евгений Орачевский.
Кроме того, министерством экономического развития Иркутской области проведена оценка эффективности налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства. Специальные режимы налогообложения являются одним из инструментов государственной поддержки данного сегмента бизнеса.
Как отметил Евгений Орачевский, оценка эффективности налоговых льгот проводится ежегодно по трем критериям: экономическому, когда льгота положительно влияет на динамику
По итогам 2016 года прирост рабочих мест в льготируемых отраслях промышленности (нефтехимическая, пищевая и машиностроительная) составил 100,8% к уровню 2015 года, что прежде всего обеспечено созданием рабочих мест предприятиями нефтедобывающей отрасли. В 2016 году данными предприятиями создано 1131 рабочее место, из них 849 — высокопроизводительные рабочие места.