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12:02 (мск), источник: Baikal-info.ru

Налоговые льготы принесли Приангарью больше инвестиций и развитие промышленности

Больше инвестиций и налоговых отчислений получила Иркутская область после введения налоговых льгот не конкретным предприятиям, а целым отраслям.

Источник: Reuters

Об этом 26 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского на сессии Законодательного собрания. «По итогам прошлого года общий объем налоговых льгот составил порядка 6 млрд рублей. Более 80% общего объема предоставленных льгот, или 4,9 млрд рублей, приходится на льготы инвестиционного характера по налогам на прибыль и имущество организаций», — отметил Евгений Орачевский. По данному показателю Иркутская область занимает девятое место среди регионов Российской Федерации.

Наибольший объем льгот как по налогу на прибыль, так и по налогу на имущество организаций приходится на нефтехимическую отрасль: около 4,9 млрд рублей. На сумму 10,1 млн рублей воспользовались льготой по налогу на имущество организаций два предприятия машиностроительной отрасли. Благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта в этой отрасли по серийному выпуску самолета МС-21, а также созданию различных модификаций военных самолетов, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2016 года увеличился почти в три раза и составил 3,3 млрд рублей, количество рабочих мест выросло на 4,6%, рост среднемесячной заработной платы — на 9,2%. Налоговая отдача составила 124 рубля с одного рубля предоставленной льготы.

«В целом предоставление налоговых преференций в 2016 году положительно отразилось на показателях льготируемых отраслей промышленности. Так, рост промышленного производства по данным отраслям промышленности составил 103,8 процента, объема инвестиций — 103,7 процента, налоговых поступлений — 121,7 процента, — сообщил Евгений Орачевский.

Кроме того, министерством экономического развития Иркутской области проведена оценка эффективности налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства. Специальные режимы налогообложения являются одним из инструментов государственной поддержки данного сегмента бизнеса.

Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, увеличилось с 44 тысяч в 2015 году до 45,5 тысяч в 2016 году. При этом правом на применение установленных пониженных налоговых ставок по налогам, взимаемым в связи с применением УСН, воспользовалось 273 налогоплательщика, общий объем льготы составил 68,4 млн рублей.

Как отметил Евгений Орачевский, оценка эффективности налоговых льгот проводится ежегодно по трем критериям: экономическому, когда льгота положительно влияет на динамику финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, бюджетному, когда льгота способствует увеличению доходов бюджета, и социальному -льгота способствует формированию благоприятных условий жизнедеятельности населения региона. Вместе с тем, правительство Иркутской области проводит активную работу по оптимизации налоговых льгот.

По итогам 2016 года прирост рабочих мест в льготируемых отраслях промышленности (нефтехимическая, пищевая и машиностроительная) составил 100,8% к уровню 2015 года, что прежде всего обеспечено созданием рабочих мест предприятиями нефтедобывающей отрасли. В 2016 году данными предприятиями создано 1131 рабочее место, из них 849 — высокопроизводительные рабочие места.

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