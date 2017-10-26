В Челябинской области уничтожено более 132 тонн санкционного продовольствия

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, за год региональным управлением Россельхознадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлена 21 партия продукции, незаконно ввезенной на территорию области для последующей реализации. Изъято и уничтожено более 132 тонн продовольствия.
Органы прокуратуры проверили работу хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и выявили факты продажи продукции без оформленной в установленном порядке товарно-сопроводительной документации при отсутствии необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре. В целях устранения выявленных нарушений закона в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 11 дел об административных правонарушениях по части первой статьи 14.43 КоАП РФ, внесено два представления.
Пресечена реализация запрещенной продукции через сеть «Интернет». Так, прокурор Аргаяшского района в ходе мониторинга выявил два интернет-сайта, на которых была размещена информация о продаже дистанционным способом колбасных и молочных изделий испанского и итальянского производства, запрещенных к ввозу на территорию РФ. Прокурор направил в суд исковые заявления о признании этой информации запрещенной и последующего блокирования веб-страниц. Фактическое устранение нарушений закона находится на контроле органов прокуратуры.