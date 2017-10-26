В Волгограде организовано «дежурство» спецтехники на случай непогоды
Организовано оперативное «дежурство» спецтехники, которая в случае непогоды готова выйти на обработку и очистку дорог в Волгограде.
Организовано оперативное «дежурство» спецтехники, которая в случае непогоды готова выйти на обработку и очистку дорог в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 80% спецтехники уже подготовлено к зиме. В общей сложности в этот период на дороги выйдет 120 единиц снегоуборочных машин
Напомним, что общая протяженность дорог в Волгограде составляет более двух тысяч километров. Работы по их содержанию возложены на МБУ «Северное», отвечающее за Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Центральный районы, а также на МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» — с закреплённой зоной обслуживания по Ворошиловскому, Советскому, Кировскому и Красноармейскому районам.