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11:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде организовано «дежурство» спецтехники на случай непогоды

Организовано оперативное «дежурство» спецтехники, которая в случае непогоды готова выйти на обработку и очистку дорог в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, 80% спецтехники уже подготовлено к зиме. В общей сложности в этот период на дороги выйдет 120 единиц снегоуборочных машин и т. п. На предприятиях также имеется достаточный запас противогололедного реагента. «Песко-соляной смеси у коммунальщиков аж 36 000 тонн», — рассказали в мэрии.

Напомним, что общая протяженность дорог в Волгограде составляет более двух тысяч километров. Работы по их содержанию возложены на МБУ «Северное», отвечающее за Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Центральный районы, а также на МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» — с закреплённой зоной обслуживания по Ворошиловскому, Советскому, Кировскому и Красноармейскому районам.

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