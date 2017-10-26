В Зеленоградском районе две управляющие компании задолжали энергетикам 13 млн рублей

Источник: Клопс.ru

Компаниями-должниками оказались «Профит СТК» и «Профит СТК+». Первая сейчас не управляет ни одним домом. С 2013 года она накопила долг перед энергетиками в размере 8,3 млн рублей. Полиция проводит проверку в отношении руководства компании, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

Вторая организация, «Профит СТК+», задолжала 5,2 млн рублей. Она обслуживает 173 многоквартирных дома на ул. Балтийская, Володарского, Гагарина, Горького, Железнодорожная, Зеленая, Московская, Октябрьская, Осипенко, Потемкина, Ткаченко, Курортный переулок и других. Организация собирала с жильцов плату за электричество, но средства не поступали в полном объёме к энергетикам.

«Управляющие компании — одна из самых проблемных категорий потребителей электроэнергии, которые направляют денежные средства населения, собранные за электрическую энергию, не на оплату услуг снабжающих организаций, а по своему усмотрению. На начало октября возбуждено 4 уголовных дела, еще 15 в процессе доследственной проверки. И на этом работа не останавливается», — отмечается в сообщении.